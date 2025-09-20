Resultados de la Lotería de Boyacá del 20 de septiembre: premio mayor

La Lotería de Boyacá, uno de los juegos más tradicionales y esperados por los colombianos cada semana, celebró un nuevo sorteo el sábado 20 de septiembre de 2025.

Como es costumbre, miles de apostadores en todo el país compraron su billete con la ilusión de convertirse en millonarios y cambiar su vida gracias al premio mayor.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 20 de septiembre de 2025

El premio mayor de la Lotería de Boyacá cayó con el número XXXX de la serie XXX.

Los jugadores que tengan esta combinación en su billete pueden reclamar el premio siguiendo los pasos establecidos por la entidad.

Además del premio mayor, la lotería entregó diferentes premios secos y otras categorías que reparten millones de pesos entre los participantes.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Boyacá?

Para comprobar si tu billete resultó ganador, es importante revisar los resultados oficiales publicados en el sitio web de la Lotería de Boyacá, así como en los puntos autorizados de venta.

Los medios de comunicación nacionales también difunden los números ganadores tras cada sorteo.

Se recomienda conservar el billete en perfecto estado, pues este es el único documento válido para reclamar el premio. Los ganadores deben acercarse a los puntos oficiales de pago con su documento de identidad para iniciar el trámite.

Un sorteo que mantiene la ilusión viva

La Lotería de Boyacá continúa siendo una de las favoritas en Colombia, no solo por su tradición, sino también por los atractivos premios que ofrece. Cada sorteo despierta la ilusión de miles de colombianos que, con un solo número, esperan alcanzar la suerte y cumplir sus sueños.

El próximo sorteo ya está en cuenta regresiva, y la oportunidad de ganar sigue abierta para quienes decidan participar.