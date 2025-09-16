Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 16 de septiembre de 2025

Este martes 16 de septiembre de 2025, se realizó el sorteo número 3119 de la Lotería de la Cruz Roja en Colombia. Con un premio mayor de $7.000 millones de pesos, la expectativa fue grande entre los jugadores.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 16 de septiembre de 2025

El número ganador del premio mayor fue X, correspondiente a la serie Y.

Además, la Cruz Roja entregó una serie de premios secos en distintas categorías. Estos resultados se pueden consultar oficialmente a través de los canales institucionales, redes sociales y puntos de venta autorizados.

Resultados de la Lotería del Huila del 16 de septiembre de 2025

Simultáneamente, se celebró el sorteo 4721 de la Lotería del Huila, también este martes, con premio mayor sobre los $2.000 millones de pesos.

El número del premio mayor fue XXXX, serie YYY. Como en todos los sorteos de esta lotería, se ofrecieron además premios secundarios (“premios secos”) que otorgaron sumas menores pero muy codiciadas por los jugadores de todas las regiones.

¿Cómo verificar si eres ganador?

Si compraste un billete de la Lotería de la Cruz Roja o del Huila para este sorteo, revisa lo siguiente:

Confirma que el número y la serie de tu billete coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados.

Asegúrate de tener el billete original, en buen estado, pues es requisito para cobrar premios.

Verifica los canales oficiales para hacer la reclamación: páginas web, redes sociales y puntos autorizados.

Recomendaciones importantes

Ten presente que el premio mayor de la Cruz Roja tiene deducciones legales como la retención en la fuente y otros impuestos correspondientes.

Así las cosas, si resultas ganador de la Lotería del Huila o de la Cruz Roja, reclama tu premio dentro del plazo establecido para evitar caducidades.