Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 18 de septiembre de 2025

Este jueves 18 de septiembre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo de las tradicionales loterías de Colombia. En esta ocasión, los jugadores de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío esperaban con ilusión el resultado que podría cambiarles la vida.

Como cada semana, miles de apostadores en el país confiaron en sus números de la suerte y compraron sus billetes en puntos autorizados o a través de las plataformas oficiales.

Lotería de Bogotá: resultados del sorteo del 18 de septiembre

El premio mayor de la Lotería de Bogotá cayó con el número 9307 de la serie 233.

Los apostadores que tengan esta combinación son los ganadores del premio más alto del sorteo.

Además del premio mayor, también se entregaron premios secos y otras categorías que benefician a los jugadores con diferentes montos. Todos los resultados completos pueden consultarse en el sitio web oficial de la lotería o en los canales autorizados de distribución.

Lotería del Quindío hoy 18 de septiembre, número ganador del último sorteo

El premio mayor correspondió al número 7165 de la serie 81, favoreciendo a quienes adquirieron ese billete ganador.

Al igual que con la Lotería de Bogotá, existen otras categorías de premios que pueden entregar sumas importantes a los jugadores. La recomendación es revisar con cuidado cada billete adquirido para confirmar si resultó ganador en alguna de las modalidades.