Economía

Resultado Super Astro Luna hoy 18 de septiembre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy martes 18 de septiembre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Resultado Super Astro Luna hoy 18 de septiembre: número ganador del último sorteo
Foto: Redes sociales y Freepik

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
10:50 p. m.
El Super Astro Luna sigue siendo uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, pues combina la pasión por los números con el atractivo de los signos zodiacales.

Cada noche, miles de jugadores esperan conocer la combinación que les dará la suerte de convertirse en ganadores.

Este jueves 18 de septiembre de 2025 ya se realizó el sorteo, y aquí te contamos cuál fue el número y el signo ganadores, además de recordarte cómo funciona este popular juego para que no pierdas la oportunidad de participar en los próximos resultados.

Resultado del Super Astro Luna hoy 18 de septiembre de 2025

  • El número ganador del sorteo fue: 9007
  • Signo ganador: Sagitario

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna ofrece a los participantes la posibilidad de elegir una combinación de cuatro cifras y uno de los 12 signos zodiacales.

La apuesta mínima es de $500 pesos, y se puede realizar tanto en puntos de venta autorizados como en plataformas digitales habilitadas.

La dinámica es sencilla, pues si el jugador acierta los cuatro números en orden exacto y el signo seleccionado, obtiene el premio mayor.

Sin embargo, también existen otras categorías de aciertos que permiten recibir premios parciales, como tres cifras más el signo o solo las cuatro cifras.

Premios y categorías del sorteo

  • Cuatro cifras + signo = Premio mayor.
  • Tres cifras + signo.
  • Dos cifras + signo.
  • Cuatro cifras sin signo.
  • Tres o dos cifras exactas.
Cada modalidad tiene un valor de pago distinto que se multiplica según el monto apostado, lo que hace que el juego sea flexible y atractivo para millones de colombianos.

