CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de octubre de 2025: conoce el premio mayor

Consulta aquí los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 4 de octubre de 2025. Revisa el número ganador del premio mayor y verifica si tu billete fue premiado.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de octubre: premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
09:30 p. m.
La noche del sábado 4 de octubre de 2025, miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo de la Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales del país, que cada semana entrega millonarios premios y se convierte en la ilusión de quienes sueñan con cambiar su vida gracias a la suerte.

Este sorteo, como es costumbre, no solo incluyó el esperado premio mayor, sino también una amplia lista de premios secos, aproximaciones y combinaciones que benefician a muchos jugadores en todo el territorio nacional.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 4 de octubre de 2025

El premio mayor de la Lotería de Boyacá cayó con el número XXXX de la serie XXX, billete que convierte a su comprador en el nuevo afortunado del sorteo.

Además del premio principal, la lotería entregó múltiples secos y premios adicionales que se distribuyen entre jugadores que coincidieron en parte con las cifras del sorteo.

Es por ello que se recomienda revisar detalladamente el billete, ya que puede tener derecho a una suma de dinero aunque no coincida por completo con el número ganador.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Boyacá?

Los ganadores de la Lotería de Boyacá deberán presentar el billete original en buen estado en los puntos autorizados, teniendo en cuenta que los premios están sujetos a retenciones de ley.

Además, es fundamental hacerlo dentro de los plazos establecidos para no perder el derecho al cobro.

La Lotería de Boyacá, con décadas de historia en Colombia, sigue consolidándose como un símbolo de esperanza y tradición, apoyando además programas de salud en el departamento.

