Resultados de la Lotería de Boyacá del 27 de septiembre: premio mayor

Este sábado 27 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo tradicional de la Lotería de Boyacá con gran expectativa por conocer el premio mayor.

A continuación te presentamos los resultados oficiales, tras el sorteo que se llevó a cabo a las 22:40 p.m.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 27 de septiembre de 2025

El número ganador del premio mayor fue 7888 y la serie fue 341.

Además del premio mayor, se entregaron diversos premios secos en múltiples categorías:

¿Cómo reclamar el premio?

Si tu billete coincide con el número y la serie ganadora del premio mayor, debes seguir estas instrucciones para el cobro:

Guarda tu billete en buen estado; es el comprobante indispensable.

Presenta tu documento de identidad (cédula de ciudadanía) y copia del RUT si el monto lo exige.

Dirígete a las oficinas autorizadas de la Lotería de Boyacá dentro del plazo legal para reclamar premios elevados.

Para premios menores o secos, es posible que puedas reclamar en puntos autorizados de venta.

Consejos útiles al revisar tu billete

Verifica tanto el número completo como la serie, ya que ambos deben coincidir exactamente.

Consulta los resultados oficiales en el sitio web de la Lotería de Boyacá o en medios confiables.

Si encuentras discrepancias entre lo publicado aquí y el acta oficial firmada por las autoridades del sorteo, prevalecerá el acta oficial.

Mantente atento a las actualizaciones oficiales posteriores al sorteo, porque en ocasiones puede haber ajustes o rectificaciones legales.

Si confirmas que eres el ganador del premio mayor o de algún premio seco, procede con tranquilidad siguiendo los pasos establecidos por la entidad organizadora.