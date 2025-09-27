CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 27 de septiembre: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 27 de septiembre de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
09:30 p. m.
Este sábado 27 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo tradicional de la Lotería de Boyacá con gran expectativa por conocer el premio mayor.

A continuación te presentamos los resultados oficiales, tras el sorteo que se llevó a cabo a las 22:40 p.m.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 27 de septiembre de 2025

El número ganador del premio mayor fue 7888 y la serie fue 341.

Además del premio mayor, se entregaron diversos premios secos en múltiples categorías:

¿Cómo reclamar el premio?

Si tu billete coincide con el número y la serie ganadora del premio mayor, debes seguir estas instrucciones para el cobro:

  • Guarda tu billete en buen estado; es el comprobante indispensable.
  • Presenta tu documento de identidad (cédula de ciudadanía) y copia del RUT si el monto lo exige.
  • Dirígete a las oficinas autorizadas de la Lotería de Boyacá dentro del plazo legal para reclamar premios elevados.
  • Para premios menores o secos, es posible que puedas reclamar en puntos autorizados de venta.

Consejos útiles al revisar tu billete

  • Verifica tanto el número completo como la serie, ya que ambos deben coincidir exactamente.
  • Consulta los resultados oficiales en el sitio web de la Lotería de Boyacá o en medios confiables.
  • Si encuentras discrepancias entre lo publicado aquí y el acta oficial firmada por las autoridades del sorteo, prevalecerá el acta oficial.

Mantente atento a las actualizaciones oficiales posteriores al sorteo, porque en ocasiones puede haber ajustes o rectificaciones legales.

Si confirmas que eres el ganador del premio mayor o de algún premio seco, procede con tranquilidad siguiendo los pasos establecidos por la entidad organizadora.

