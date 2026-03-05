Nuevo millonario en Bogotá: así cayó el premio mayor de la Lotería del Valle

La suerte volvió a aparecer en la capital del país. Un jugador en Bogotá se convirtió en el nuevo millonario gracias al premio mayor de la Lotería del Valle, luego de acertar el resultado del sorteo 4837, realizado el pasado miércoles 25 de febrero de 2026.

Según confirmaron los resultados oficiales de la entidad, el premio mayor entregó $9.000 millones, una cifra que cambia la vida de cualquier persona. El billete ganador correspondió al número 1971 de la serie 302, vendido en un punto autorizado en Bogotá.

La noticia no solo generó alegría entre los jugadores, sino también entre los vendedores de lotería. De hecho, funcionarios de la entidad visitaron el lugar donde se vendió el billete premiado para celebrar el momento junto a la lotera que realizó la venta.

Así celebraron el premio mayor vendido en Bogotá

La Lotería del Valle compartió en redes sociales un video del momento en que sus funcionarios llegaron al punto de venta para felicitar a la vendedora del billete ganador.

En su mensaje oficial, la entidad explicó: “Estuvimos en Bogotá en el punto donde se vendió el billete ganador de los $9.000 millones del premio mayor del sorteo 4837 del miércoles 25 de febrero, celebrando y cambiando la vida de la afortunada vendedora del billete, quien se hizo acreedora a una generosa bonificación por esta venta”.

Este tipo de premios también representa una recompensa para los vendedores, quienes reciben una bonificación especial cuando comercializan el billete ganador.

¿Cómo se juega la Lotería del Valle en Colombia?

La Lotería del Valle es una de las loterías tradicionales del país y su dinámica es sencilla. Para participar, los jugadores compran un billete o fracción con un número de cuatro cifras que puede ir del 0000 al 9999, acompañado de una serie.

El día del sorteo se extrae un número ganador y una serie. Si ambos coinciden con el billete comprado, el jugador se queda con el premio mayor.

Además del premio principal, el sorteo también entrega premios secos, aproximaciones y otros incentivos, dependiendo de qué tan cerca esté el número jugado del resultado ganador.

El sorteo se realiza todos los miércoles alrededor de las 10:30 p. m., con miles de jugadores participando desde distintas regiones del país con la esperanza de convertirse en el próximo millonario.