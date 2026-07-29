Hallaron tres personas asesinadas dentro de una vivienda en zona rural de Soacha: ¿qué se sabe?

Las autoridades judiciales investigan un nuevo hecho violento registrado en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

Tres personas fueron encontradas sin vida dentro de una vivienda ubicada en una zona rural del municipio. Lo sucedido ya es objeto de una investigación para determinar qué ocurrió y quiénes serían los responsables.

¿Qué se sabe del triple homicidio ocurrido en una vivienda de Soacha?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hallazgo ocurrió el pasado 28 de julio, hacia las 11:30 de la mañana, en una vivienda de la vereda Panamá, sector Altos de los Cerezos, en la comuna Chicó de Soacha.

Al ingresar al inmueble, las autoridades encontraron los cuerpos de tres personas que presentaban múltiples impactos ocasionados por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Por ahora, no se ha revelado la identidad de las víctimas ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

¿Qué se sabe de los tres cuerpos hallados con impactos de bala en Soacha?

Tras conocerse el crimen, unidades de la Policía Metropolitana de Soacha, junto con investigadores del CTI de la Fiscalía y de la Sijín, realizaron la inspección técnica del lugar, recolectaron elementos materiales probatorios y desarrollaron entrevistas con residentes del sector para obtener información que permita reconstruir lo sucedido.

Las diligencias buscan establecer el móvil del triple homicidio, identificar a los responsables y determinar si existen evidencias o testimonios que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

¿Qué dijo la Policía sobre este caso?

Mientras avanzan las investigaciones, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y aseguró que continuará apoyando las labores judiciales para esclarecer este hecho.

Además, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para promover la resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y la tolerancia, rechazando cualquier manifestación de violencia que ponga en riesgo la vida y la integridad de las personas.