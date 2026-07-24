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Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 24 de julio de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 24 de julio de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 24 de julio de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

julio 24 de 2026
09:30 p. m.
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La Lotería de Medellín vuelve a ser protagonista este viernes 24 de julio de 2026 con un nuevo sorteo, uno de los más esperados por miles de colombianos que cada semana prueban su suerte con la esperanza de quedarse con el premio mayor de 16.000 millones de pesos o alguno de los premios secos.

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Si compró un billete o una fracción, aquí puede consultar el resultado del último sorteo y verificar si la fortuna estuvo de su lado.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 24 de julio de 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes el sorteo 4845, correspondiente al cronograma oficial de 2026. El resultado del premio mayor fue el siguiente:

  • Número ganador: 0914
  • Serie: 152.
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Recuerde que para ganar el premio mayor es necesario que coincidan tanto el número como la serie del billete adquirido. Si tiene una fracción, el premio se paga de manera proporcional, según las condiciones establecidas por la entidad.

La Lotería de Medellín es una de las más tradicionales del país y cada viernes entrega un premio mayor de 16.000 millones de pesos, además de una amplia lista de premios secos y aproximaciones.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Si su billete resultó ganador, conserve el documento en buen estado y verifique cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar el proceso de reclamación.

Para cobrar el premio deberá presentar el billete original y un documento de identidad. En el caso de premios de mayor cuantía, también será necesario cumplir con los procedimientos de validación establecidos por la Lotería de Medellín y la normativa vigente.

El sorteo de la Lotería de Medellín se realiza todos los viernes sobre las 11:00 de la noche, bajo la supervisión de las autoridades competentes, garantizando la transparencia del proceso.

Si en esta oportunidad no obtuvo el resultado esperado, podrá volver a participar en el próximo sorteo, programado para el viernes 31 de julio de 2026. Antes de jugar, recuerde hacerlo únicamente a través de canales autorizados y practicar el juego responsable.

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