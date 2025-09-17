CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna hoy 17 de septiembre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy martes 17 de septiembre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Resultado Super Astro Luna hoy 17 de septiembre: número ganador del último sorteo
Foto: Redes sociales y Freepik

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
07:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol volvió a emocionar a miles de apostadores en Colombia este miércoles 17 de septiembre de 2025. El popular sorteo, que combina números y signos del zodiaco, continúa siendo una de las alternativas preferidas por quienes sueñan con ganar premios millonarios.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 16 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 16 de septiembre de 2025

Este juego de azar, regulado por las autoridades nacionales, reparte a diario ilusiones y grandes recompensas, consolidándose como una de las loterías más seguidas en el país.

Resultado del Super Astro Luna hoy 17 de septiembre de 2025

El número ganador del Super Astro Sol de hoy fue: XXXX, acompañado del signo XXXX.

Los jugadores que acertaron la combinación se llevaron atractivos premios, de acuerdo con la modalidad en la que apostaron: número, signo o la combinación de ambos.

Resultado Super Astro Luna hoy 16 de septiembre: número ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna hoy 16 de septiembre: número ganador del último sorteo

Como siempre, se recomienda verificar los resultados oficiales en los canales autorizados para confirmar los aciertos y realizar los respectivos cobros.

¿Cómo jugar al Super Astro Sol en Colombia?

Participar en el Super Astro Sol es muy sencillo. Los apostadores deben elegir un número de cuatro cifras y asociarlo a uno de los 12 signos zodiacales. La apuesta mínima es accesible para la mayoría de los bolsillos, y las ganancias pueden multiplicarse de manera significativa si se acierta la combinación exacta.

Este sorteo se realiza todos los días, tanto en su versión Sol como en Luna, lo que permite a los jugadores tener más oportunidades de ganar. Además, los resultados se difunden a través de medios oficiales, páginas web y puntos de chance autorizados en todo el país.

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 14 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 14 de septiembre de 2025

Con esta jornada del 17 de septiembre de 2025, el Super Astro Sol sigue consolidándose como una de las opciones favoritas de los colombianos para tentar la suerte y, por qué no, cambiar sus vidas con un golpe de fortuna.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

La multa que le podría caer si arroja basura en las calles de Bogotá

Ciberseguridad

Cuelgue de inmediato: la peligrosa estafa del ‘router’ wifi que está de moda

Educación

Semana de receso escolar en Colombia 2025 será más larga de lo habitual: así quedó el calendario

Otras Noticias

Cundinamarca

Exclusivo | Así quedó la estación de Policía de Funza tras incendio durante motín

Imágenes conocidas por este medio muestran los daños causados por el motín e incendio en la estación de Funza. La Procuraduría anunció que iniciará una investigación sobre los hechos.

Salud mental

La pubertad precoz central estaría relacionada con enfermedades mentales, según estudio

Este tipo de pubertad está relacionada con algunos trastornos como la depresión, ansiedad y otras afecciones.

Tiroteo en Estados Unidos

La fría reacción de Tyler James al escuchar que podría enfrentar la pena de muerte

Artistas

Estos son los carros más lujosos que Maluma posee en el garaje de su casa

Atlético Nacional

Campeón en Argentina y Chile sería nuevo técnico de Atlético Nacional: "Acuerdo verbal"