Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 14 de septiembre de 2025

¡Varios apostadores ganaron en el Super Astro Luna tras el sorteo de este 14 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
06:40 p. m.
En el cierre de este fin de semana, el Super Astro Luna volvió a tener un nuevo sorteo que puso a 'palpitar a mil' el corazón de cada uno de los apostadores que participaron.

Las personas que suelen estar pendientes de este juego de azar guardaron la esperanza de poder iniciar la semana con un dinero extra.

Sin embargo, solo algunos apostadores hicieron parte del selecto grupo que tuvo el privilegio de conseguir alguno de los tres premios que entrega noche a noche el Super Astro Luna.

¿Cuál fue el número y el signo ganador en el último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 14 de septiembre de 2025

Las máquinas en las que fueron depositadas las balotas se activaron a las 8:30 de la noche y, posteriormente, la presentadora del sorteo reveló el número y el signo ganador en el Super Astro Luna.

Lo primero que se reveló fue que el número de cuatro cifras que favoreció a los apostadores en este último sorteo fue XXXX.

Además, posteriormente, ante la presencia del delegado de Coljuegos, se aclaró que el signo zodiacal que se posicionó como el ganador fue XXXX.

De esa manera, si usted acertó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, ¡felicidades por ser uno de los ganadores!

Haciendo clic en este enlace puede acceder al simulador de premios del Super Astro Luna y conocer exactamente cuánto es el monto económico que le corresponde reclamar.

Una vez usted detalle cuánto apostó y si jugó con uno o con los doce signos zodiacales, el sistema le indicará de manera automática el premio que le corresponde por acertar los primeros cuatro, tres o dos números, según sea su escenario.

¿Cuándo vuelve a jugarse el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna seguirá jugándose el 15 de septiembre de 2025, a las 10:50 de la noche.

Recuerde que de lunes a viernes el sorteo es a esa hora, pero que los sábados se realiza a las 10:42 de la noche y los domingos y festivos a las 8:30.

 

 

