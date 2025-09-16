CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna hoy 16 de septiembre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy martes 16 de septiembre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Resultado Super Astro Luna hoy 16 de septiembre: número ganador del último sorteo
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
07:56 p. m.
La noche de este martes 16 de septiembre de 2025, el sorteo del Super Astro Luna volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país.

Como ya es costumbre, el juego de azar entregó una nueva combinación ganadora que puede cambiar la vida de quienes confiaron en sus números y signos favoritos.

A continuación, te contamos los detalles de los resultados oficiales y cómo verificar si eres uno de los afortunados.

Resultado del Super Astro Luna hoy 16 de septiembre de 2025

El número ganador del sorteo de esta noche fue: XXXX, acompañado del signo zodiacal YYY.

Si jugaste en el Super Astro Luna de hoy, revisa tu tiquete para confirmar si tu selección coincide con la combinación anunciada.

Recuerda que tanto el número como el signo deben coincidir de forma exacta para reclamar el premio mayor.

¿Cómo se juega y cómo cobrar un premio?

El Super Astro Luna es uno de los juegos más populares en Colombia porque combina el azar de los números con los doce signos zodiacales. Para participar, basta con escoger una combinación de cuatro cifras y un signo.

En caso de resultar ganador, debes presentar el tiquete original en los puntos autorizados de venta o en los concesionarios oficiales.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a las retenciones de ley vigentes y deben reclamarse dentro del plazo establecido por la entidad reguladora.

La importancia de jugar con responsabilidad
Aunque la emoción de ganar puede ser grande, es fundamental recordar que los juegos de azar deben disfrutarse con responsabilidad.

Apostar de manera moderada y consciente garantiza que esta experiencia se mantenga como una forma de entretenimiento y no represente un riesgo para la economía personal o familiar.

El Super Astro Luna del 16 de septiembre de 2025 ya tiene a sus ganadores, y con ello se renueva la esperanza de muchos colombianos que sueñan con alcanzar la fortuna.

