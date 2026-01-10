Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 10 de enero de 2026

En el inicio de un nuevo fin de semana, el Super Astro Luna llamó la atención de cada uno de los apostadores que desafiaron su suerte.

Este juego de azar, que es uno de los más populares del país, entrega múltiples premios noche a noche y, por lo tanto, los participantes buscaron un importante ingreso adicional.

¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto.

Resultado del Super Astro Luna hoy 10 de enero de 2026

En el Super Astro Luna de este 10 de enero de 2026, que se sorteó a las 10:42 de la noche, el número que se posicionó como el ganador fue XXXX.

Además, la última balota reveló que el signo zodiacal que acompañó a la combinación numérica fue XXXX.

Recuerde que si usted acertó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, es uno de los ganadores de 42.000 veces lo apostado, que es el premio mayor.

Asimismo, tenga presente que los cobros deben realizarse en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros y que es fundamental presentar la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿Cuándo volverá a sortearse el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna seguirá causando emociones el domingo 11 de enero de 2026, a las 8:30 de la noche.

Este sorteo será transmitido en Youtube y monitoreado por un delegado de Coljuegos para asegurar la transparencia.

Y, como ya es habitual, el resultado exacto estará aquí en el portal web de Noticias RCN.

¿Qué otros premios se entregan en el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna también premia a los apostadores que aciertan el signo zodiacal y los tres o dos primeros números de izquierda a derecha.

En esos casos, los montos económicos que se entregan son los siguientes: