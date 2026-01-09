CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 9 de enero de 2026

Consulta el resultado del Super Astro Luna de hoy 9 de enero de 2025, conoce el número y signo ganador del sorteo y revisa si tu apuesta fue la ganadora.

Foto: redes sociales

Noticias RCN

enero 09 de 2026
09:30 p. m.
El Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares entre los colombianos, volvió a generar expectativa este viernes 9 de enero de 2026.

Cada día miles de jugadores revisan sus combinaciones de número y signo del zodiaco con la esperanza de que coincidan con el resultado oficial del sorteo nocturno y así llevarse el premio mayor o alguna de las categorías secundarias.

Resultado del Super Astro Luna hoy 9 de enero de 2025

En el sorteo realizado la noche del 9 de enero de 2026, la combinación ganadora del Super Astro Luna fue 2663 con el signo Aries, de acuerdo con los resultados oficiales publicados para esta fecha.

Esta combinación define al ganador o ganadores del premio mayor de la noche.

El Super Astro Luna exige a los jugadores seleccionar un número de cuatro cifras junto con un signo zodiacal.

Para ganar el premio mayor, es necesario que tanto el número completo como el signo coincidan exactamente con lo que arrojó el sorteo oficial.

Además de ese premio principal, el juego ofrece categorías secundarias si se aciertan combinaciones parciales de cifras junto con el signo, lo cual también puede resultar en pagos significativos para los apostadores.

Este tipo de lotería combina azar y astrología, y su resultado diario se ha convertido en una tradición para muchos colombianos que siguen el sorteo en la noche, ya sea en puntos de venta, medios digitales o plataformas especializadas en resultados de lotería.

¿Cómo verificar si tu número fue premiado?

Si jugaste el Super Astro Luna este 9 de enero de 2026, revisa tu número con cuidado. Puedes consultar los resultados en los canales oficiales de loterías, en sitios web autorizados o en los puntos de venta donde adquiriste tu tiquete.

Es importante conservar el billete original, ya que es obligatorio presentarlo para cualquier reclamo de premio.

