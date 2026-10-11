¿Cuáles son las industrias con mayor accidentalidad laboral en el país?

La agricultura, la minería, la distribución de agua y la industria manufacturera se encuentran entre las actividades económicas con mayores tasas de accidentalidad laboral en Colombia.

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Así lo revela el Informe de Siniestralidad Laboral 2025 del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), el cual recoge cifras sobre los accidentes registrados en diferentes sectores productivos.

¿Qué sectores presentan más accidentes laborales?

De acuerdo con el estudio, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registraron 11,22 accidentes por cada 100 trabajadores. En segundo lugar, se situó la explotación de minas y canteras, con una tasa de 9,08, seguida de la distribución y tratamiento de agua, con 8,60. Por su parte, las industrias manufactureras alcanzaron 6,23 accidentes.

El impacto de esta problemática también se refleja en los costes económicos. Según las estimaciones del CCS, los accidentes laborales registrados entre 2013 y 2024 representaron un coste cercano a los $ 31.3 billones de pesos.

Las características de cada actividad productiva determinan los peligros a los que están expuestos los trabajadores. Por esta razón, en el informe se menciona que las medidas de seguridad deben adaptarse a las condiciones específicas de cada entorno y no limitarse a la entrega generalizada de elementos de protección personal (EPP).

¿Qué medidas deberían tomarse para prevenir?

En el sector agrícola, por ejemplo, las labores de mantenimiento de cultivos, control de maleza y recolección pueden implicar exposición al ruido generado por herramientas motorizadas y maquinaria. En cultivos como los de banano y aguacate, los protectores auditivos seleccionados de acuerdo con los niveles de exposición y las características de las tareas ayudan a reducir los riesgos para la audición.

En la explotación minera y de canteras, uno de los peligros descritos es la caída de materiales desde niveles superiores. Los fragmentos de roca y las herramientas pueden provocar golpes durante las operaciones de extracción. Ante este escenario, los cascos de seguridad adecuados al riesgo de impacto constituyen una medida de protección para la cabeza.

Otro de los sectores que requiere atención es el de distribución y tratamiento de agua. Durante las labores de mantenimiento de redes de alcantarillado, los trabajadores pueden enfrentarse a atmósferas peligrosas en pozos y tanques, donde existe la posibilidad de encontrar gases nocivos o concentraciones insuficientes de oxígeno.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.