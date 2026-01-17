CANAL RCN
Super Astro Luna: resultado y signo ganador hoy 17 de enero de 2026

¡Ya quedaron definidos los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 17 de enero! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

enero 17 de 2026
09:10 p. m.
El Super Astro Luna se siguió sorteando este sábado 17 de enero de 2026, a las 10:42 de la noche.

Los apostadores pudieron conocer su suerte a través de la transmisión que se emitió en vivo en Youtube. Sin embargo, en caso de que no haya podido verla, tiene la oportunidad de descubrir el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo zodiacal fue el afortunado? Entérese de los detalles a continuación.

Resultado del Super Astro Luna hoy 17 de enero de 2026

Después de que todas las balotas se detuvieron, el delegado de Coljuegos avaló que el número ganador fue XXXX.

Asimismo, aprobó como signo zodiacal privilegiado al XXXX.

Tenga en cuenta que usted es uno de los ganadores del Super Astro Luna solo si:

  • Adivinó el signo zodiacal y los cuatro primeros números de izquierda a derecha.
  • Adivinó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • Adivinó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Además, los premios son 42.000, 1.000 y 100 veces lo apostado.

¿Cuándo y a qué hora será el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El próximo sorteo del Super Astro Luna será el domingo 18 de enero de 2026, pero a las 8:30 de la noche.

Además, como todas las noches, usted podrá ingresar aquí al portal web de Noticias RCN para enterarse del resultado exacto.

¿Qué reglas deben cumplirse en el Super Astro Luna?

En el Super Astro Luna está especificado que las apuestas solo pueden realizarse invirtiendo montos económicos ubicados entre los 500 y los 10.000 pesos.

Además, al momento de cobrar, es requisito fundamental presentar la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

Ese segundo documento es clave debido a que el Super Astro Luna no tiene cómo reimprimir el tiquete para corroborar el número y el signo zodiacal.

 

