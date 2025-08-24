CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de agosto de 2025

¡Ya se sabe quiénes ganaron en el Super Astro Luna de este 24 de agosto! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
06:30 p. m.
El último sorteo del Super Astro Luna de este fin de semana se realizó este 24 de agosto de 2025.

Como ya es habitual durante los domingos y festivos, el sorteo empezó a las 8:30 de la noche y estuvo monitoreado rigurosamente por un delegado de Coljuegos.

¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora en esta última jornada del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 24 de agosto de 2025

Las balotas empezaron a moverse a las 8:30 de la noche y, en cuestión de segundos, se reveló que el número ganador fue XXXX.

Además, de manera inmediata también se informó que el signo zodiacal que acompañó a ese número y puso a celebrar a una gran cantidad de apostadores fue XXXX.

Para asegurar la transparencia, el sorteo se transmitió en vivo por Youtube y los apostadores pudieron observar detenidamente que el movimiento de las balotas no fuera irregular.

De esa manera, el resultado quedó avalado y, en caso de que usted haya acertado el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, ¡felicitaciones por ser uno de los afortunados!

Este es el paso a paso para jugar en el Super Astro Luna

Si usted está interesado en participar en el Super Astro Luna, solo debe tener en cuenta los siguientes pasos:

  1. Ir a una oficina autorizada de SuperGiros o Su Red.
  2. Escoger un número de cuatro cifras.
  3. Escoger uno o los doce signos zodiacales.
  4. Apostar entre 500 y 10.000 pesos.
  5. Esperar el sorteo para conocer el resultado.

Asimismo, es fundamental tener presente que solo pueden participar las personas que sean mayores de edad y no tengan ningún problema con los juegos de azar.

 

