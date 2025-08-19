CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna del martes 19 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

El sorteo del Super Astro Luna de hoy, martes 19 de agosto de 2025, ya entregó su número y signo ganadores, dejando a miles de jugadores a la expectativa de los resultados.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
07:37 p. m.
El sorteo del Super Astro Luna volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia, quienes cada noche esperan conocer el número y signo ganador.

Este juego de azar se ha convertido en uno de los más populares del país, ya que combina la emoción de la lotería con la astrología, entregando premios millonarios a quienes logran acertar la combinación correcta.

Número y signo ganadores del Super Astro Luna del 19 de agosto de 2025

En el resultado del lunes 19 de agosto de 2025, el número ganador del Super Astro Luna fue XXXX, acompañado del signo zodiacal XXXX.

Con esta combinación, varios jugadores ya celebran su buena fortuna, mientras que otros se preparan para intentarlo de nuevo en la próxima jornada.

Vale recordar que el Super Astro permite elegir cuatro cifras junto con un signo del zodiaco, lo que aumenta las posibilidades de armar estrategias según la numerología o las creencias personales de cada apostador.

¿Cómo participar en el Super Astro y premios que entrega?

Participar en este sorteo es sencillo. Los interesados pueden adquirir su apuesta en puntos autorizados de chance en todo el país o a través de plataformas digitales confiables. El jugador elige un número de cuatro cifras y lo combina con uno de los doce signos zodiacales.

El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto y el signo correspondiente. Sin embargo, existen otras modalidades de premiación que entregan ganancias al acertar solo el número o algunas cifras, con o sin el signo. Esto hace que el Super Astro sea atractivo, pues no se limita a un solo tipo de ganador.

Cada noche, miles de colombianos prueban su suerte con la esperanza de convertirse en los próximos afortunados del Super Astro Luna.

