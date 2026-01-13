CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de enero de 2026

¡Celebran los nuevos ganadores del Super Astro Sol tras el sorteo de este 13 de enero! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
02:20 p. m.
En el inicio de una nueva semana de enero de 2026, el Super Astro Sol continuó emocionando a los apostadores.

El sorteo se realizó a las 4:00 de la tarde y dejó una gran cantidad de ganadores. Además, el resultado fue corroborado por un delegado de Coljuegos.

¿Cuál fue la combinación ganadora en el Super Astro Sol de este 13 de enero de 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 13 de enero de 2026

El número que estuvo del lado de la suerte en el Super Astro Sol de este 13 de enero de 2026 fue XXXX. Así lo revelaron las primeras cuatro balotas.

Además, la última balota determinó que el signo zodiacal que terminó de completar la combinación ganadora fue XXXX.

Si usted apostó 3.300 pesos y acertó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, podrá cobrar noventa y tres millones ciento setenta y dos mil ochocientos pesos ($93.172.800) en una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros.

Además, si su monto invertido fue otro, puede consultar aquí el premio económico que le corresponde.

Recuerde que en el Super Astro Sol se premia a las personas que:

  • Aciertan el signo zodiacal y los primeros cuatro números de izquierda a derecha: premio de 42.000 veces lo apostado.
  • Aciertan el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha: 1.000 veces lo apostado.
  • Aciertan el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha: 100 veces lo apostado.

¿Quiénes pueden participar en el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares del país y se sortea de lunes a sábado.

Las personas que pueden apostar son aquellas que sean mayores de edad y no tengan ningún problema con las apuestas.

Además, los montos que se pueden invertir se ubican entre los 500 y los 10.000 pesos.

 

