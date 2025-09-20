CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de septiembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Foto: redes sociales Super Astro Sol

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
02:00 p. m.
El Super Astro Sol sigue siendo uno de los juegos de azar más populares en Colombia, al ofrecer la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero combinando un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

Cada sorteo despierta la ilusión de miles de apostadores que buscan cambiar su suerte y convertirse en ganadores. Hoy, sábado 20 de septiembre de 2025, ya se conocen los resultados oficiales.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 20 de septiembre de 2025

En esta ocasión, el número ganador fue XXXX y el signo zodiacal afortunado fue XXXX.

Los jugadores que acertaron la combinación completa podrán reclamar importantes premios en los puntos autorizados de Su Red o SuperGiros, presentando el tiquete original y en buen estado.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El funcionamiento de este sorteo es muy sencillo. El participante debe elegir un número de cuatro cifras, que puede estar entre el 0000 y el 9999, y acompañarlo con uno de los doce signos del zodiaco.

Si ambas selecciones coinciden con el resultado oficial, el apostador gana el premio mayor. Existen, además, premios secundarios para quienes acierten solo una parte de la combinación, lo que aumenta las posibilidades de obtener dinero.

Este formato innovador mezcla la numerología y la astrología, dos elementos que lo convierten en un juego atractivo y diferente dentro de la amplia oferta de apuestas en Colombia.

Reclamo de premios y próximos sorteos

Los ganadores del Super Astro Sol del 20 de septiembre de 2025 deben acercarse a los puntos autorizados a nivel nacional para reclamar sus premios. Es importante recordar que el tiquete debe conservarse en perfectas condiciones y dentro del plazo establecido.

El próximo sorteo se llevará a cabo mañana, por lo que quienes no tuvieron suerte en esta jornada ya tienen una nueva oportunidad para jugar y soñar con ganar.

