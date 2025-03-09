CANAL RCN
Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 3 de septiembre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 3 de septiembre.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 9 de julio de 2025
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
09:35 p. m.
A continuación presentamos los resultados de hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025, para la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle y la Lotería del Meta.

Si ya jugaste, revisa tu tiquete y completa tus datos.

Resultados de la Lotería de Manizales 3 de septiembre

El número ganador de la Lotería de Manizales hoy fue: XXXX.

No olvides que esta lotería ofrece múltiples modalidades: desde los premios secos hasta aproximaciones parda obtener un premio adicional que puede sorprenderte.

Lotería del Valle: número y premios del día

En el sorteo de la Lotería del Valle de hoy, el número ganador fue: XXXX. Los premios secos incluyen:

  • 1 de 500 millones
  • 2 de 100 millones
  • 3 de 60 millones
  • 1 de 40 millones
  • 25 de 30 millones.
Si tu número coincide con alguna de estas modalidades, ¡felicitaciones! Aún puedes ser uno de los afortunados.

Lotería del Meta: ganadores y cómo reclamar

El número ganador del sorteo de la Lotería del Meta de hoy fue: XXXX.

El premio mayor asciende a 1.800 millones de pesos, además se entregan otros premios secos como:

  • 1 de 300 millones
  • 1 de 100 millones
  • 2 de 80 millones
  • 5 de 30 millones
  • 7 de 10 millones
  • 26 de 6 millones

¿Cómo reclamar tu premio?

Para premios menores a 20 millones de pesos en el Valle o 5 millones en el Meta, acude al punto de venta autorizado con tu tiquete intacto y tu cédula.

Para sumas mayores, debes dirigirte a las oficinas centrales con los documentos adicionales como RUT, certificación bancaria, entre otros.

Estos sorteos siguen siendo uno de los mayores atractivos del azar en Colombia, ofreciendo ganancias millonarias y la ilusión de transformar vidas. ¡Mucha suerte a todos los apostadores!

