Economía

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 19 de febrero

Resultado del Super Astro Sol hoy jueves 19 de febrero: consulte el número ganador y el signo zodiacal del último sorteo. Verifique su tiquete y conozca cómo reclamar el premio.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 19 de febrero
Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
01:34 p. m.
Los colombianos estuvieron atentos este jueves 19 de febrero para conocer el resultado del Super Astro Sol, uno de los sorteos de chance más esperados de la semana.

Como cada jornada, la combinación ganadora puede traer premios importantes y mantener viva la expectativa de los apostadores que participaron en la tarde.

Resultado del Super Astro Sol de hoy jueves 19 de febrero

El último sorteo realizado este jueves dejó la siguiente combinación ganadora, según información disponible al cierre de la transmisión oficial:

Número ganador: X X X X
Signo zodiacal: X

Este resultado corresponde al sorteo celebrado alrededor de las 4:00 p. m., hora tradicional del juego, y miles de tiquetes vendidos en puntos autorizados y plataformas digitales ya pueden ser verificados para comprobar si hubo coincidencia con la cifra y el signo.

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares de Colombia porque combina cuatro cifras con un signo zodiacal, lo que amplía las posibilidades de ganar y mantiene vivo el interés de los jugadores cada día.

Se juega de lunes a sábado y tiene múltiples modalidades de premio que dependen de cuántos aciertos se logren en la combinación elegida.

¿Qué hacer si resultaste ganador del Super Astro Sol?

Si tu número y signo coinciden con el resultado oficial de este jueves 19 de febrero, es momento de revisar las instrucciones para reclamar tu premio.

Generalmente, los ganadores deben conservar su tiquete físico en buen estado y acercarse a un punto autorizado de chance o a la entidad administradora con su documento de identidad original.

Los premios pueden variar dependiendo del nivel de aciertos: aquellos que coincidan tanto en número como en signo suelen obtener el monto mayor, mientras que quienes logren solo uno de ellos pueden recibir premios menores, de acuerdo con la estructura de pago del juego.

