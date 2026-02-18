Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 18 de febrero

Este miércoles 18 de febrero se realizó una nueva edición del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país, que cada día reúne a miles de apostadores atentos al número ganador y su signo zodiacal.

Si participaste en esta jornada, es momento de revisar tu tiquete y verificar si la suerte estuvo de tu lado. Recuerda que este juego entrega premios dependiendo del acierto del número, el signo o ambas combinaciones.

Resultado del Super Astro Sol de hoy miércoles 18 de febrero

El número ganador del sorteo Super Astro Sol de este miércoles fue XXX, acompañado del signo zodiacal X.

Quienes acertaron el número y el signo podrán reclamar el premio mayor, mientras que los jugadores que solo coincidieron en uno de los dos también tienen derecho a premios secundarios, de acuerdo con el plan de pagos establecido por el operador.

Vale recordar que el Super Astro Sol se juega seleccionando un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los 12 signos del zodiaco. Esa combinación es la que determina el valor del premio, que puede variar según el tipo de apuesta realizada.

¿Cómo reclamar el premio y hasta cuándo hay plazo?

Si resultaste ganador, el primer paso es validar tu apuesta en el punto de venta autorizado o plataforma digital donde compraste el tiquete.

RELACIONADO Campesino rescató a una cría de venado que había quedado sola tras ataque de perros

Los premios pequeños pueden reclamarse directamente en el lugar de compra, mientras que los montos más altos deben gestionarse en oficinas autorizadas, presentando el documento de identidad y el comprobante original.

Ten en cuenta que existe un plazo límite para reclamar los premios, por lo que se recomienda no dejar pasar los días y consultar de inmediato las condiciones del operador.

Además de entregar premios en efectivo, el Super Astro Sol sigue consolidándose como una alternativa rápida y sencilla para quienes buscan probar suerte a diario.