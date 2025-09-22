CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 22 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 22 de septiembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Resultado Super Astro Sol hoy 22 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo
Foto: Redes sociales Super Astro Sol

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
01:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de Colombia, entregó un nuevo resultado este lunes 22 de septiembre de 2025.

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Este juego combina números y signos del zodiaco, lo que lo convierte en una opción llamativa y diferente frente a otras loterías. Los resultados del sorteo son anunciados oficialmente por la entidad organizadora y también pueden consultarse en plataformas digitales autorizadas.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 22 de septiembre de 2025

El resultado del Super Astro Sol de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, fue:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo ganador: XXXX.
Super Astro Sol: número y signo hoy 19 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo hoy 19 de septiembre de 2025

Con este resultado, varios jugadores podrían haber alcanzado premios significativos, pues las apuestas ganadoras dependen no solo de acertar la combinación exacta, sino también de la modalidad escogida al momento de participar.

¿Cómo se juega y dónde consultar los resultados?

El Super Astro Sol permite a los apostadores elegir un número de cuatro cifras junto con un signo zodiacal. Esta mezcla de azar y astrología lo convierte en un juego único dentro de las opciones legales en Colombia.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 20 de septiembre: premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 20 de septiembre: premio mayor

Los resultados diarios pueden verificarse en la página oficial del Super Astro, en puntos autorizados de venta y en portales de noticias como Noticias RCN, que actualizan la información de cada sorteo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Lanzan nueva moneda en Colombia: así luce la pieza que tendrá uso exclusivo

Secretaria de Movilidad

Únicas infracciones que permiten sacar su vehículo de patios de forma virtual en Bogotá

Dólar

El dólar en Colombia sigue en sus niveles más bajos del año: así se cotiza este 22 de septiembre

Otras Noticias

Deportivo Cali

¿Cuánto fue el premio económico para el Deportivo Cali tras título en el fútbol femenino?

Deportivo Cali derrotó a Independiente Santa Fe y consiguió el título del fútbol femenino. ¿Cuál fue su premio económico?

Cali

Minutos de pánico durante brutal ataque de moto-ladrones en Cali: le robaron todo a la víctima

Es preocupante la situación de los moto-atracadores en Cali. Se estima que 60 personas se dedican a robar de esta manera.

Artistas

Revelan hipótesis sobre la desaparición de B-King en México: ¿qué pasó con las cámaras de seguridad?

Brasil

EE. UU. sanciona a esposa del juez que condenó a Bolsonaro y bloquea empresa familiar

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos