Resultado Super Astro Sol hoy 22 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

El Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de Colombia, entregó un nuevo resultado este lunes 22 de septiembre de 2025.

Este juego combina números y signos del zodiaco, lo que lo convierte en una opción llamativa y diferente frente a otras loterías. Los resultados del sorteo son anunciados oficialmente por la entidad organizadora y también pueden consultarse en plataformas digitales autorizadas.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 22 de septiembre de 2025

El resultado del Super Astro Sol de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, fue:

Número ganador: XXXX

Signo ganador: XXXX.

Con este resultado, varios jugadores podrían haber alcanzado premios significativos, pues las apuestas ganadoras dependen no solo de acertar la combinación exacta, sino también de la modalidad escogida al momento de participar.

¿Cómo se juega y dónde consultar los resultados?

El Super Astro Sol permite a los apostadores elegir un número de cuatro cifras junto con un signo zodiacal. Esta mezcla de azar y astrología lo convierte en un juego único dentro de las opciones legales en Colombia.

Los resultados diarios pueden verificarse en la página oficial del Super Astro, en puntos autorizados de venta y en portales de noticias como Noticias RCN, que actualizan la información de cada sorteo.