Economía

Resultado del Super Astro Sol de hoy 26 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado

Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 26 de agosto de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 26 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado
Foto: Redes sociales Super Astro Sol

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
01:40 p. m.
El sorteo del Super Astro Sol sigue siendo uno de los más esperados por los colombianos que buscan probar suerte y empezar la semana con buenas noticias.

Este martes 26 de agosto de 2025 ya se conocieron los resultados oficiales del juego, que combina números y signos del zodiaco, y entrega premios a miles de apostadores en todo el país.

Con su dinámica innovadora, el Super Astro se ha consolidado como una de las loterías preferidas por los colombianos, pues permite no solo apostar a números de cuatro cifras, sino también al signo zodiacal, ampliando las posibilidades de ganar.

Resultado Super Astro Sol hoy, martes 26 de agosto

En el sorteo de este 26 de agosto de 2025, el número ganador fue: XXXX, acompañado del signo zodiacal X.

Este resultado corresponde al sorteo oficial del Super Astro Sol de la fecha, tal como lo informó la página autorizada del juego.

Los ganadores deberán validar su apuesta en los puntos de venta autorizados o plataformas digitales habilitadas en el país.

¿Cómo jugar al Super Astro y cuáles son sus premios?

El Super Astro permite apostar a un número de cuatro cifras y a un signo del zodiaco. Si ambos coinciden con el resultado del sorteo, el jugador obtiene el premio mayor.

Sin embargo, también existen categorías de premio para quienes acierten solo el número o el signo.

De acuerdo con las reglas oficiales, este sorteo se realiza todos los días en dos jornadas: Super Astro Sol (en la tarde) y Super Astro Luna (en la noche), lo que da más oportunidades a quienes deciden apostar con regularidad.

