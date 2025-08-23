CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 23 de agosto de 2025

¡Los primeros ganadores de este fin de semana ya se revelaron en el sorteo del Super Astro Sol de este 23 de agosto! Descubra el resultado.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
01:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol se jugó este sábado 23 de agosto de 2025 y una gran cantidad de apostadores participaron con la intención de poder quedarse con alguno de los atractivos premios.

En el inicio del fin de semana, los participantes se acercaron a las oficinas de Su Red y SuperGiros y dejaron plasmados en el tiquete de la apuesta el número y el signo zodiacal de su confianza.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de agosto de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de agosto de 2025

¿Quiénes fueron los ganadores en esta oportunidad? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 23 de agosto de 2025

En el sorteo de este 23 de agosto de 2025, las balotas pusieron a celebrar a los apostadores que se decantaron por el número 5310.

Además, la suerte favoreció a quienes confiaron en el signo zodiacal Virgo y lo escogieron.

Para jugar en el Super Astro Sol, las personas tienen que ser mayores de edad y no tener ningún problema con los juegos de azar. Asimismo, deben escoger un número de cuatro cifras, uno o los doce signos zodiacales y apostar entre 500 y 10.000 pesos.

Después, en caso de ganar, es indispensable que conserven el tiquete de la apuesta en buen estado. Pues, en caso de que se dañe o se pierda, el Super Astro no tiene cómo reimprimirlo y, en consecuencia, no se podría cobrar el premio.

¿Cuál es la tabla de premios en el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol, que se juega de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde, entrega los siguientes tres premios:

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 21 de agosto de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 21 de agosto de 2025

  • 42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro primeros números. Este es el premio mayor.
  • 1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números.
  • 100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Tiempo de espera que tendría que tener un trabajador para jubilarse si sube la edad de pensión

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de agosto de 2025

Nequi

Joven relató peligrosa estafa por Nequi y perdió todos los ahorros que poseía

Otras Noticias

Viral

Yana Karpova se sometió a cirugía estética y sorprendió con radical cambio: ¿Cómo quedó?

Yana Karpova sorprendió con radical cambio estético. Se realizó una cirugía y mostró el proceso en redes sociales.

Israel

Oposición en Israel llama a Netanyahu a formar gobierno temporal para liberar a los rehenes

Gantz, jefe del partido Unión Nacional (centro derecha), pidió a Netanyahu, Yair Lapid y Avigdor Lieberman unirse en lo que denominó un “gobierno de redención de los prisioneros”.

Bolívar

Colegios, cultivos y hogares están rodeados por minas antipersona en Bolívar: cinco víctimas en los últimos días

James Rodríguez

El Club León habría tomado una decisión de ÚLTIMO MOMENTO con James Rodríguez: esto se filtró

Alimentos

Este es el tiempo máximo que puede tener la comida congelada: tome nota