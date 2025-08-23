Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 23 de agosto de 2025

El Super Astro Sol se jugó este sábado 23 de agosto de 2025 y una gran cantidad de apostadores participaron con la intención de poder quedarse con alguno de los atractivos premios.

En el inicio del fin de semana, los participantes se acercaron a las oficinas de Su Red y SuperGiros y dejaron plasmados en el tiquete de la apuesta el número y el signo zodiacal de su confianza.

¿Quiénes fueron los ganadores en esta oportunidad? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 23 de agosto de 2025

En el sorteo de este 23 de agosto de 2025, las balotas pusieron a celebrar a los apostadores que se decantaron por el número 5310.

Además, la suerte favoreció a quienes confiaron en el signo zodiacal Virgo y lo escogieron.

Para jugar en el Super Astro Sol, las personas tienen que ser mayores de edad y no tener ningún problema con los juegos de azar. Asimismo, deben escoger un número de cuatro cifras, uno o los doce signos zodiacales y apostar entre 500 y 10.000 pesos.

Después, en caso de ganar, es indispensable que conserven el tiquete de la apuesta en buen estado. Pues, en caso de que se dañe o se pierda, el Super Astro no tiene cómo reimprimirlo y, en consecuencia, no se podría cobrar el premio.

¿Cuál es la tabla de premios en el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol, que se juega de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde, entrega los siguientes tres premios: