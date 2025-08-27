CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol de hoy 27 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado

Ya se conoce el resultado del Super Astro Sol de hoy, 27 de agosto de 2025: revisa aquí el número y signo ganador del sorteo más esperado por los apostadores.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 27 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado
Foto: Redes sociales Super Astro Sol

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
01:53 p. m.
El Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, volvió a entregar ilusiones y expectativas entre miles de apostadores en la jornada de este miércoles 27 de agosto de 2025.

Como cada día, la lotería reveló a primera hora de la noche el número y el signo zodiacal ganador, una combinación que puede cambiarle la vida a los participantes.

Este sorteo, regulado por Coljuegos, se ha convertido en una de las alternativas preferidas para quienes buscan tentar la suerte, ya que mezcla el tradicional número de cuatro cifras con los doce signos del zodiaco, ofreciendo más opciones de apuesta y mayores posibilidades de ganar.

Resultado Super Astro Sol hoy, miércoles 27 de agosto

El resultado del Super Astro Sol del miércoles 27 de agosto de 2025 fue: XXXX con el signo XXXX. Esta fue la combinación ganadora que definió a los nuevos afortunados de la jornada.

Los resultados oficiales pueden ser verificados en la página de Coljuegos y en los puntos autorizados de venta a nivel nacional.

Es importante que los apostadores consulten siempre los canales oficiales para validar su número y reclamar el premio en caso de haber ganado.

Un juego que gana cada vez más seguidores

El Super Astro Sol se ha consolidado como una de las loterías con más tradición en Colombia. Su atractivo principal es la mezcla de azar con la astrología, lo que permite que cada jugador pueda apostar no solo por un número, sino también por su signo zodiacal.

Los premios varían según el tipo de apuesta, ya sea a un número exacto, a combinaciones o al signo correspondiente.

  • Si le atina las cuatro cifras en el orden exacto más el signo, el jugador gana 42.000 veces lo apostado.
  • Si acierta tres cifras más el signo, gana 1.000 veces lo apostado.
  • Con solo dos cifras más el signo, el premio es de 100 veces lo apostado.
