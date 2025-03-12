Resultado Super Astro Sol hoy 3 de diciembre: número y signo ganador del último sorteo

Hoy, 3 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo del Super Astro Sol, una de las loterías más populares de Colombia, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 3 de diciembre de 2025

El sorteo arrojó como combinación ganadora el número X X X X y el signo X.

Los participantes que coincidan con ambas variables en su apuesta deben verificar sus tiquetes, pues podrían ser los nuevos ganadores de los premios que ofrece el juego.

El Super Astro Sol se caracteriza por su simplicidad: solo hay que acertar las cuatro cifras en el orden correcto más el signo, o algunas de sus variantes (tres últimas cifras + signo, por ejemplo), según la apuesta realizada.

¿Qué hacer si resultaste ganador — y por qué revisarlo de inmediato?

Si tu apuesta coincide con la combinación del día (número y signo), lo primero es revisar cuidadosamente el tiquete, pues debe conservarse intacto, con los datos legibles y coincidentes.

RELACIONADO Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Luego, puedes reclamar el premio en cualquier punto autorizado del operador de apuestas oficial, siguiendo las instrucciones publicadas por Coljuegos — la entidad reguladora de juegos de suerte y azar en Colombia.

Además, el Super Astro Sol permite modalidades de apuesta con premios menores — acertando solo dos o tres cifras — lo que significa que aún si no obtuviste el premio mayor, podrías tener derecho a un premio menor si tu jugada fue parcialmente correcta.