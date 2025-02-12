CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 2 de diciembre: número y signo ganador del último sorteo

Consulta el resultado del Super Astro Sol de hoy, 2 de diciembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo. Revisa si tu combinación fue la afortunada.

Resultado Super Astro Sol hoy 2 de diciembre: número y signo ganador del último sorteo
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo del Super Astro Sol sigue atrayendo la atención de miles de jugadores en Colombia, deseosos de conocer si su combinación fue la ganadora.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 29 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 29 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Hoy, 2 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo diario de este popular juego y se confirmó un nuevo resultado.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 2 de diciembre de 2025

El número ganador del sorteo del día fue X y el signo de la suerte fue X. Si tenías en tu tiquete esa combinación —las cuatro cifras exactas y el signo zodiacal—, podrías ser uno de los ganadores del sorteo de hoy.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 28 de noviembre: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 28 de noviembre: último sorteo

Este juego combina la tradición de los sorteos numéricos con el elemento zodiacal, lo que añade un componente extra de emoción para sus participantes. La dinámica permite ganar acertando las cuatro cifras en orden más el signo, o también con combinaciones de tres o dos cifras más signo.

¿Cómo y dónde consultar resultados oficiales?

El sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado, alrededor de las 16:00 horas, y los resultados suelen publicarse minutos después de finalizado.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 21 de noviembre: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 21 de noviembre: último sorteo

Para verificar el resultado oficial puedes consultar el sitio oficial del juego o medios especializados en loterías en línea —así como portales confiables que replican el número y signo ganadores cada día.

Super Astro Sol continúa siendo una apuesta popular en Colombia, gracias a su formato sencillo, pequeñas inversiones iniciales y la emoción añadida del signo zodiacal. Si acertaste, ¡felicidades! Y si no, recuerda que cada día hay una nueva oportunidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dane

DANE revela que 11,3 millones de colombianos ganan menos del salario mínimo en 2025

Emprendimiento

Ecosistema wellness colombiano impulsa el empleo juvenil

Davivienda

Ojo: estafadores aprovechan la integración entre Davivienda y Scotiabank para robar

Otras Noticias

Ejército Nacional

El general (r) Juan Miguel Huertas sigue firmando documentos del Ejército tras suspensión de Procuraduría

El oficial suspendido por presuntos nexos con grupos criminales seguiría ejerciendo funciones porque el presidente Petro no ha notificado formalmente la medida.

Alimentos

Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta

El vinagre es un ingrediente funcional con múltiples aplicaciones en alimentos, limpieza doméstica y cuidado personal.

Independiente Santa Fe

Pablo Repetto fue presentado como nuevo DT de Santa Fe : habló sobre fichajes, objetivos y Libertadores

Venezuela

Papa León XIV insta a EE. UU. a priorizar el diálogo con Venezuela

Inteligencia Artificial

Estos son los mejores creadores de contenido en Colombia, según la IA