Resultado Super Astro Sol hoy 2 de diciembre: número y signo ganador del último sorteo

El sorteo del Super Astro Sol sigue atrayendo la atención de miles de jugadores en Colombia, deseosos de conocer si su combinación fue la ganadora.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo diario de este popular juego y se confirmó un nuevo resultado.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 2 de diciembre de 2025

El número ganador del sorteo del día fue X y el signo de la suerte fue X. Si tenías en tu tiquete esa combinación —las cuatro cifras exactas y el signo zodiacal—, podrías ser uno de los ganadores del sorteo de hoy.

Este juego combina la tradición de los sorteos numéricos con el elemento zodiacal, lo que añade un componente extra de emoción para sus participantes. La dinámica permite ganar acertando las cuatro cifras en orden más el signo, o también con combinaciones de tres o dos cifras más signo.

¿Cómo y dónde consultar resultados oficiales?

El sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado, alrededor de las 16:00 horas, y los resultados suelen publicarse minutos después de finalizado.

Para verificar el resultado oficial puedes consultar el sitio oficial del juego o medios especializados en loterías en línea —así como portales confiables que replican el número y signo ganadores cada día.

Super Astro Sol continúa siendo una apuesta popular en Colombia, gracias a su formato sencillo, pequeñas inversiones iniciales y la emoción añadida del signo zodiacal. Si acertaste, ¡felicidades! Y si no, recuerda que cada día hay una nueva oportunidad.