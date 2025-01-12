Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Este 1 de diciembre se ha llevado a cabo la audiencia de imputación contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros de Hacienda e Interior respectivamente. Esto, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra ambos, la cual sería domiciliaria en sus lugares de residencia. El ente acusador los señala de supuestamente haber sido las mentes de una empresa criminal detrás del entramado.

¿Qué rol habría tenido Bonilla?

Al parecer, tuvieron incidencia en el redireccionamiento de contratos de la UNGRD para que los recursos llegaran a los congresistas. Esto, bajo la promesa de que las reformas del Gobierno avanzaran en el órgano legislativo.

Con respecto a Bonilla, las investigaciones y testimonios se han centrado en una persona: María Alejandra Benavides, quien fue asesora en el Ministerio de Hacienda. Presuntamente, bajo órdenes del exjefe de cartera, conoció cómo habría sido la adjudicación de los contratos.

Inclusive, se conocieron detalles de una reunión de septiembre de 2023, en la que Bonilla se habría reunido con los congresistas de Crédito Público en aras de ultimar los detalles.

Las revelaciones de Olmedo López

Velasco fue uno de los nombres salpicados por Olmedo López, exdirector de la UNGRD. En mayo de 2024, le concedió una entrevista a Noticias RCN y habló sobre el señalado rol que habría tenido.

El exdirector mencionó a un encuentro que se bautizó como el cónclave. Aparte de Bonilla, habrían participado Carlos Ramón González (exdirector del Dapre), Mauricio Lizcano (exministro TIC), Gloria Inés Ramírez (exministra de Trabajo), Guillermo Jaramillo (ministro de Salud) y Velasco.

López aseguró que el exministro el Interior le dio instrucciones para el redireccionamiento de los contratos.