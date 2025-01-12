CANAL RCN
Colombia

Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Los exministros son señalados de ser piezas clave en el entramado de corrupción de la UNGRD.

Pedirán cárcel para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso UNGRD
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
04:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 1 de diciembre se ha llevado a cabo la audiencia de imputación contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros de Hacienda e Interior respectivamente. Esto, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Defensa de Olmedo López se refirió a la imputación contra exministro Ricardo Bonilla en escándalo UNGRD
RELACIONADO

Defensa de Olmedo López se refirió a la imputación contra exministro Ricardo Bonilla en escándalo UNGRD

 

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra ambos, la cual sería domiciliaria en sus lugares de residencia. El ente acusador los señala de supuestamente haber sido las mentes de una empresa criminal detrás del entramado.

¿Qué rol habría tenido Bonilla?

Al parecer, tuvieron incidencia en el redireccionamiento de contratos de la UNGRD para que los recursos llegaran a los congresistas. Esto, bajo la promesa de que las reformas del Gobierno avanzaran en el órgano legislativo.

Juez avaló el preacuerdo de Luis Carlos Barreto por el caso UNGRD: ¿Irá a la cárcel?
RELACIONADO

Juez avaló el preacuerdo de Luis Carlos Barreto por el caso UNGRD: ¿Irá a la cárcel?

Con respecto a Bonilla, las investigaciones y testimonios se han centrado en una persona: María Alejandra Benavides, quien fue asesora en el Ministerio de Hacienda. Presuntamente, bajo órdenes del exjefe de cartera, conoció cómo habría sido la adjudicación de los contratos.

Inclusive, se conocieron detalles de una reunión de septiembre de 2023, en la que Bonilla se habría reunido con los congresistas de Crédito Público en aras de ultimar los detalles.

Las revelaciones de Olmedo López

Velasco fue uno de los nombres salpicados por Olmedo López, exdirector de la UNGRD. En mayo de 2024, le concedió una entrevista a Noticias RCN y habló sobre el señalado rol que habría tenido.

El exdirector mencionó a un encuentro que se bautizó como el cónclave. Aparte de Bonilla, habrían participado Carlos Ramón González (exdirector del Dapre), Mauricio Lizcano (exministro TIC), Gloria Inés Ramírez (exministra de Trabajo), Guillermo Jaramillo (ministro de Salud) y Velasco.

López aseguró que el exministro el Interior le dio instrucciones para el redireccionamiento de los contratos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Dos menores fueron sorprendidas consumiendo alcohol en un bar de Chapinero

Bolívar

Descubren a mujer que intentó raptar a una bebé de un día de nacido en un hospital: las cámaras la grabaron

Bogotá

Robo a joyería en Chapinero deja una persona herida durante balacera: no hay capturados

Otras Noticias

Mercado de Fichajes

Deportivo Cali y Junior lo buscaron, pero jugará en la segunda división de España

El jugador termina su contrato y quedará como agente libre, pero prefirió jugar en un equipo de la B española antes de regresar a Colombia.

Dólar

Dólar tuvo repunte importante en Colombia: así cerró su valor en el inicio de diciembre 2025

La moneda presentó una variación en el inicio del último mes del año.

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud

Nicolás Maduro

Le exigen la renuncia y salida inmediata a Nicolás Maduro en Venezuela: ¿Ocurrirá?

Artistas

El impactante mensaje que recibió la hermana de B-King dos meses después de su fallecimiento