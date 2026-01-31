CANAL RCN
Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 31 de enero de 2026

¡Ya quedaron definidos los primeros ganadores del sábado tras el sorteo del Super Astro Sol del 31 de enero! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

enero 31 de 2026
02:20 p. m.
El Super Astro Sol volvió a generar expectativa entre los apostadores colombianos en la jornada de este 31 de enero de 2026, cuando cientos de personas siguieron con atención el sorteo de la tarde, confiando en que su número y signo zodiacal serían los favorecidos del día.

Como ocurre en cada edición, las balotas comenzaron a moverse a las 4:00 de la tarde y la ilusión de los participantes estuvo presente hasta el último segundo.

Esta vez, aunque muchos jugadores quedaron a la expectativa, solo algunos lograron celebrar al conocer los resultados oficiales.

Resultado del Super Astro Sol del 31 de enero de 2026

Una vez finalizado el sorteo, se ratificó como número ganador el XXXX.

Asimismo, el signo zodiacal favorecido en esta jornada fue XXXX.

Recuerde que, en caso de haber ganado, debe asistir a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros para poder cobrar el premio que le corresponde.

No obstante, no olvide que no solo tiene que llevar su cédula de ciudadanía para ratificar su mayoría de edad, sino que también el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿Cómo se gana en el Super Astro Sol?

Los jugadores del Super Astro Sol resultan ganadores si aciertan el signo zodiacal junto con los números de izquierda a derecha, según la siguiente escala:

  • Cuatro cifras y signo: premio de 42.000 veces lo apostado.
  • Tres cifras y signo: premio de 1.000 veces lo apostado.
  • Dos cifras y signo: premio de 100 veces lo apostado.

El Super Astro Sol tendrá su habitual jornada de descanso en la tarde del domingo 1 de febrero y volverá a emocionar a los apostadores hasta el lunes 2.

Por lo tanto, si usted quiere volver a participar en el Super Astro Sol, puede ir pensando desde ya en el número y el signo zodiacal.

