Expectativa entre los venezolanos tras anuncio del proyecto de ley de amnistía general para presos políticos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la presentación de un proyecto de ley de amnistía general que abarcaría hechos vinculados a la violencia política ocurrida en el país desde 1999 hasta la actualidad.

Además, Rodríguez también informó que el Helicoide de Caracas, señalado durante años por organizaciones de derechos humanos como un centro de detención donde se han denunciado abusos, será transformado en un centro social, deportivo y cultural destinado a la familia policial y a comunidades cercanas.

Reacción de los venezolanos en el exterior

Familiares y activistas vinculados a presos políticos venezolanos recibieron con fe, pero también con cautela, el anuncio hecho por el gobierno venezolano. La reacción se produjo en Madrid, donde denunciaron que, más allá de los anuncios oficiales, persiste la incertidumbre sobre el alcance real del proyecto de ley y sus efectos concretos en la situación de quienes continúan privados de la libertad.

Los familiares señalaron que esperan conocer los términos exactos del proyecto de ley de amnistía, así como señales verificables por parte del régimen venezolano que confirmen un compromiso efectivo con la libertad plena de todos los detenidos injustamente.

En paralelo al anuncio, activistas y familiares de presos políticos venezolanos realizaron una manifestación en la Plaza de Cibeles, en Madrid, como parte de una jornada de movilización previamente agendada. La protesta busca mantener la atención internacional sobre la situación de los detenidos y presionar por resultados tangibles tras el anuncio de la amnistía.