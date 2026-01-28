Super Astro Sol hoy: ya hay número y signo ganador del miércoles 28 de enero de 2026

El Super Astro Sol se volvió a jugar este 28 de enero de 2026, a las 4:00 de la tarde.

Los apostadores mantuvieron la esperanza de quedarse con alguno de los premios y, finalmente, tras la ansiosa espera, varios pudieron celebrar.

¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo zodiacal lo acompañó? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Sol hoy 28 de enero de 2026

Las balotas del Super Astro Sol de este 28 de enero de 2026 determinaron que el número que les concedió alegrías a los apostadores fue XXXX.

Además, la presentadora de este sorteo también comunicó que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Todos los cobros se pueden realizar en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros, siempre y cuando presente la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

Además, recuerde que el próximo sorteo será el jueves 29 de enero de 2026, a las 4:00 de la tarde, y usted podrá encontrar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

Estos son los premios que se entregan en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol sigue entregando los tres premios que están estipulados en las reglas. Estos son:

42.000 veces lo apostado por el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Qué se debe tener en cuenta para participar en el Super Astro Sol?

Si usted quiere jugar en el Super Astro Sol, debe tener en cuenta lo siguiente: