Super Astro Sol: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 26 de enero

El primer Super Astro Sol de esta semana se sorteó este 26 de enero de 2026, a las 4:00 de la tarde, y los apostadores estuvieron muy pendientes.

La presentadora del sorteo fue revelando una a una las balotas y varias personas obtuvieron la alegría de conquistar alguno de los tres premios.

¿Quiénes fueron los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 26 de enero de 2026

En esta oportunidad, las balotas del Super Astro Sol determinaron que el número ganador fue XXXX.

Además, la combinación se completó después de que se reveló que el signo zodiacal que estuvo del lado de los afortunados fue XXXX.

Los ganadores, tal y como está estipulado en las reglas del Super Astro Sol, fueron los apostadores que adivinaron el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Además, los premios económicos que se pueden reclamar en cada uno de esos escenarios son:

42.000 veces lo apostado por los cuatro números y el signo zodiacal.

1.000 veces lo apostado por los tres primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

100 veces lo apostado por los dos primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

Recuerde que todos los sorteos son transmitidos por Youtube y monitoreados por un delegado de Coljuegos para asegurar la transparencia y transmitirles tranquilidad a los apostadores.

¿Qué se necesita para cobrar el premio del Super Astro Sol?

Todas las personas que hayan ganado en el más reciente sorteo del Super Astro Sol pueden acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros.

Los documentos primordiales que les solicitarán los funcionarios de esas entidades son la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado. Esto con el objetivo de comprobar la mayoría de edad y la combinación escogida.

Pero, además, dependiendo del monto económico, también se les pueden solicitar certificados bancarios que no excedan los 30 días de expedición y el formato SIPLAFT.