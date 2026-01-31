CANAL RCN
Colombia

Cilindro con la bandera de Colombia fue utilizado sobre la vía entre Cali y Dagua para atacar a la Policía

La movilidad en el sector logró recuperarse tras la intervención del Ejército y el Comando Aéreo de Combate número siete de la Fuerza Aeroespacial.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Noticias RCN

enero 31 de 2026
02:01 p. m.
En las primeras horas del sábado, 31 de enero, la Policía departamental del Valle del Cauca recibió una alerta por un cilindro bomba, que fue dejado sobre la carretera que de Cali conduce al municipio de Dagua.

De acuerdo con la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de Policía del Valle, “siendo, aproximadamente, las 5:30 de la mañana se reporta un cilindro, pintado de tricolor, en el kilómetro 45 del corregimiento El Limonar, del municipio de Dagua”.

Policías fueron hostigados sobre la vía:

Tan pronto como recibieron la noticia, integrantes de la Policía se presentaron en el lugar junto a un equipo antiexplosivos para retirar el cilindro, pero fueron atacados a lo lejos:

“La Policía Nacional activó todo el protocolo establecido para la verificación de este posible artefacto explosivo. Una vez llegaron las unidades y aseguraron el perímetro, fueron hostigados mediante ráfagas de fusil desde la parte alta”, explicó la brigadier.

De inmediato, solicitaron apoyo del Ejército Nacional y el Comando Aéreo de Combate número siete de la Fuerza Aeroespacial, que ejerció presencia en la zona “con dos tucanes que, finalmente, ayudan en el procedimiento de desactivación, en el que se encontraron tres kilos de nitrato de amonio y una mina antipersonal, antes de activar la vía”.

Atentado con explosivos en Cali dejó dos policías muertos semanas atrás:

A mediados de diciembre de 2025, en Cali, se registró un atentado bomba que cobró la vida de los patrulleros Jorge Gómez y Robert Melo.

De acuerdo con las autoridades, durante el paro armado que el ELN anunció entre el domingo 14 y el miércoles 17, camuflaron explosivos y un sistema de vigilancia que les permitió realizar una detonación controlada cuando los uniformados se movilizaban en el sector.

Así lo indicó el alcalde, Alejandro Eder, tan pronto como avanzó la investigación sobre el caso: “Todo parece indicar que con la cámara estaban monitoreando para ver en qué momento había una patrulla cerca para poder detonar el explosivo”.

