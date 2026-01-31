Luis Díaz entró desde el banco y en menos de 1 minuto ya estaba celebrando un nuevo gol

Hay nuevo gol de Luis Díaz en el Bayern Múnich, tras varios partidos sin lograr conectar de cara a portería. En esta oportunidad, el colombiano marcó en el juego ante Hamburgo en la fecha 20 de la Bundesliga, llegando a 15 tantos en lo que vamos de temporada.

Díaz fue dejado en el banco de suplentes para este compromiso, por lo que había expectativa de cara a la segunda mitad. Ingresó de cambio para el minuto 45 y al 45:42 ya estaba celebrando un nuevo gol con la camiseta del gigante alemán.

Complicado partido para el Bayern Múnich

Bayern viene de perder en casa ante el Ausburgo por 2-1, cediendo algunos puntos en el liderato de liga de Alemania. Ahora se enfrentaron a un Hamburgo que ocupa la parte baja de la tabla, pero ni con el gol de Luis Díaz lograron marcar diferencias.

Comenzaron perdiendo tras un cobro desde el punto penal al minuto 34, pero Harry Kane logró igualar las acciones al minuto 42. Con el gol de Luis Díaz se consumaba la remontada, pero unos instantes más tarde el equipo local puso el 2-2 en el marcador, generando preocupación entre los hinchas del Bayern.

Los números de Luis Díaz en la temporada

Luis Díaz ha jugado un total de 28 partidos en la temporada y con este nuevo gol llegó a 15 anotaciones y 12 asistencias, por lo que está a nada de quedar con un participación de gol en cada juego disputado, una cifra excepcional para cualquier jugador.

En la Bundesliga llegó a 10 tantos, y quedó a 6 de igualar a Adrián Ramos, quien es el máximo goleador colombiano en una misma temporada de la primera división alemana, un récord que tiene altas chances de superar el guajiro.