Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 30 de enero de 2026: último sorteo

Conozca el resultado del último sorteo de la Lotería de Medellín de este viernes 30 de enero de 2026 y verifique si su número fue el ganador.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 30 de enero de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

enero 30 de 2026
09:41 p. m.
La ilusión de muchos apostadores volvió a encenderse este viernes 30 de enero de 2026, cuando se llevó a cabo uno de los sorteos más esperados de la Lotería de Medellín.

Cada semana, miles de personas revisan sus números con la esperanza de resultar ganadores y cambiar su suerte con los premios que esta tradicional lotería reparte.

Revisar los números ganadores es una tradición para muchos hogares antioqueños y colombianos en general, y este cierre de mes trajo consigo la expectativa habitual por conocer al afortunado o afortunados que se lleven el premio mayor.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 30 de enero de 2025

En el sorteo celebrado el 30 de enero de 2026, correspondiente a la serie reportada como sorteo 7506, el número ganador fue el 118, acompañado de los siguientes detalles que clave para quienes buscan confirmar sus boletos:

Este resultado representa la oportunidad para que varios jugadores puedan verse favorecidos no solo con el premio mayor, sino también con premios secundarios que amplían las posibilidades de éxito para quienes acertaron cifras cercanas o combinaciones específicas.

¿Qué debes hacer si resultaste ganador?

Si tu boleto coincide con el número que cayó en este sorteo de la Lotería de Medellín, lo primero que debes hacer es verificar la validez del billete antes de acercarte a reclamar el premio.

Es importante presentarlo en un punto de pago autorizado y llevar los documentos requeridos para el cobro, como identificación oficial vigente.

Ten en cuenta que los premios cuentan con un plazo límite para ser reclamados, por lo que se recomienda realizar este trámite lo antes posible. Además, siempre es aconsejable consultar los resultados oficiales de fuentes confiables para evitar confusiones o errores de lectura de los números.

