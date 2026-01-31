La conmovedora reacción de Macaulay Culkin tras la muerte de Catherine O’Hara

Este 30 de enero se reportó el fallecimiento de Catherine O’Hara, la actriz que saltó a la fama tras interpretar a la madre de Kevin McCallister en la saga de películas navideñas de 'Home Alone', o conocida por su doblaje para Latinoamérica como 'Mi pobre Angelito'.

La mujer de 71 años falleció en su casa en California, Estados Unidos, tras una enfermedad por la que estaba atravesando, reporta la prensa de ese país. La noticia causó conmoción entre sus colegas que llegaron a compartir en diferencias producciones para cine y televisión.

"Adiós, mamá": Macaulay Culkin y el mensaje tras el fallecimiento

Macaulay Culkin, quien protagonizó estas películas hace varias décadas, reaccionó con dolor a la noticia y le dedicó un mensaje en el que reconoce que a pesar de que su relación madre-hijo solo fue en producciones, sí le tenía un cariño especial.

"Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo después", escribió en su publicación en Instagram, la cual ya tiene cerca de 4 millones de me gusta.

El legado de Catherine O’Hara

Además de su participación en esta producción clásica de Navidad, O’Hara también apareció en otras películas como Beetlejuice y Best in Show. Su trayectoria en el cine la consolidó como una figura reconocida dentro de la industria cinematográfica.

En años más recientes, se ganó el corazón de las nuevas generaciones con su papel en la serie Schitt’s Creek, una interpretación que la llevó a ser premiada con reconocimientos y grandes comentarios de la crítica.