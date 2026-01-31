CANAL RCN
Tendencias

La conmovedora reacción de Macaulay Culkin tras la muerte de Catherine O’Hara

El actor que le dio la vida a Kevin McCallister en la comedia navideña de 'Mi pobre angelito', reaccionó con tristeza tras la muerte de la mujer que interpretó a su madre.

Macaulay Culkin
FOTO: AFP

Noticias RCN

enero 31 de 2026
12:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 30 de enero se reportó el fallecimiento de Catherine O’Hara, la actriz que saltó a la fama tras interpretar a la madre de Kevin McCallister en la saga de películas navideñas de 'Home Alone', o conocida por su doblaje para Latinoamérica como 'Mi pobre Angelito'.

Confirman la muerte de Catherine O’Hara, actriz de 'Mi Pobre Angelito', a los 71 años
RELACIONADO

Confirman la muerte de Catherine O’Hara, actriz de 'Mi Pobre Angelito', a los 71 años

La mujer de 71 años falleció en su casa en California, Estados Unidos, tras una enfermedad por la que estaba atravesando, reporta la prensa de ese país. La noticia causó conmoción entre sus colegas que llegaron a compartir en diferencias producciones para cine y televisión.

"Adiós, mamá": Macaulay Culkin y el mensaje tras el fallecimiento

Macaulay Culkin, quien protagonizó estas películas hace varias décadas, reaccionó con dolor a la noticia y le dedicó un mensaje en el que reconoce que a pesar de que su relación madre-hijo solo fue en producciones, sí le tenía un cariño especial.

"Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo después", escribió en su publicación en Instagram, la cual ya tiene cerca de 4 millones de me gusta.

El legado de Catherine O’Hara

Además de su participación en esta producción clásica de Navidad, O’Hara también apareció en otras películas como Beetlejuice y Best in Show. Su trayectoria en el cine la consolidó como una figura reconocida dentro de la industria cinematográfica.

En años más recientes, se ganó el corazón de las nuevas generaciones con su papel en la serie Schitt’s Creek, una interpretación que la llevó a ser premiada con reconocimientos y grandes comentarios de la crítica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Revelan foto de la esposa de Yeison Jiménez cuando era una de sus seguidoras

WhatsApp

WhatsApp dejará de funcionar desde febrero de 2026 en estos celulares

Yeison Jiménez

“Dejó un hueco”: Blessd y Maluma hablan sobre el legado de Yeison Jiménez

Otras Noticias

Hay Festival

Hay Festival 2026: Los 50 mejores equipos del fútbol colombiano

¿Cuáles han sido los equipos más grandes en la historia del fútbol colombiano? Desde el Santa Fe campeón inaugural hasta el Nacional de Armani, Henríquez y Macnelly Torres.

Barrancabermeja

Barrancabermeja registra su primer caso de viruela del mono ¿Qué síntomas son de alarma?

La viruela símica, mortal en algunos casos, se contagia de humanos a animales y entre humanos.

Animales

Licencia laboral por muerte de mascotas: Corte Suprema avala permisos remunerados en Colombia

Medio ambiente

¿Microplásticos en el cuerpo humano? Ahora podrán detectarse con mayor precisión

Jeffrey Epstein

Trump, Gates, Musk y el expríncipe Andrés: todos son mencionados en los nuevos documentos revelados del caso Epstein