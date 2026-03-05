Camión 100% eléctrico que puede cargar hasta 2,7 toneladas llega a Colombia: este es su precio

Colombia continúa dando pasos hacia la transición energética y la movilidad sostenible. En esta ocasión, el foco se centra en el transporte de carga liviana para distribución urbana, un segmento clave para el comercio y la logística diaria en las ciudades.

La compañía china BYD presentó en el país su nuevo camión eléctrico BYD T35, un modelo diseñado para atender las necesidades del transporte de mercancías en entornos urbanos.

El vehículo ofrece una capacidad máxima de carga de 2.700 kilogramos y está equipado con una batería de 63 kWh, lo que le permite alcanzar una autonomía de hasta 270 kilómetros, dependiendo de las condiciones de uso.

Su tiempo de carga también se destaca dentro del segmento, ya que puede completarse en aproximadamente una hora mediante sistemas de carga rápida.

Camión 100% eléctrico diseñado para la distribución urbana

El nuevo camión está pensado principalmente para operaciones logísticas de última milla, es decir, el tramo final de la cadena de distribución en el que los productos llegan desde centros logísticos hasta tiendas o consumidores finales.

Su diseño compacto facilita la circulación en calles estrechas y zonas con tráfico intenso, características habituales en las ciudades. Además, el vehículo está optimizado para trayectos con frecuentes detenciones, como ocurre en las rutas de reparto urbano.

Según explicó Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia, la llegada de este modelo responde a una necesidad creciente del mercado.

El lanzamiento busca suplir necesidades logísticas y generar un impacto positivo tanto en el medioambiente como en la operación empresarial. Creemos que es una apuesta que permite mantener una operación flexible durante toda la jornada.

El vehículo está pensado para recorrer rutas entre tiendas, centros de distribución o negocios de comercio electrónico, actividades que requieren recorridos constantes en distancias relativamente cortas.

Tecnología y seguridad en el diseño del nuevo camión 100% eléctrico en Colombia

El camión incorpora la nueva cabina desarrollada por la marca, caracterizada por un diseño exterior denominado arco triunfa” y una estructura de carrocería de alta resistencia certificada.

Entre sus características tecnológicas se encuentran faros LED automáticos de matriz paralela y un sistema de acceso sin llave que facilita el uso cotidiano del vehículo.

Uno de los componentes centrales del modelo es la batería Blade LFP, desarrollada por la compañía, reconocida por su durabilidad y estándares de seguridad.

Este sistema se complementa con una tecnología de carga rápida denominada 2C con refrigeración directa, diseñada para optimizar la eficiencia energética durante la operación diaria.

Estas características buscan garantizar un desempeño confiable en jornadas de trabajo prolongadas, algo fundamental para empresas que dependen de operaciones logísticas continuas.