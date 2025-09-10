Resultado Super Astro Sol hoy 9 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

El sorteo del Super Astro Sol de hoy jueves 9 de octubre de 2025 ya entregó a sus nuevos ganadores. Miles de jugadores en todo el país esperaban con expectativa los resultados oficiales de uno de los juegos más populares de azar en Colombia, que combina números con signos del zodiaco para otorgar premios millonarios.

Resultado del Super Astro Sol hoy 9 de octubre de 2025

El número ganador del Super Astro Sol fue 9347 con el signo Acuario.

Este resultado corresponde al más reciente sorteo realizado por la empresa operadora, el cual ya puede ser verificado a través de los puntos de venta autorizados y los canales digitales oficiales del juego.

Recuerda que para ganar el premio mayor del Super Astro Sol es necesario acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal en el mismo orden. También existen premios secundarios para quienes acierten solo parte de la combinación, según las condiciones establecidas por el operador del juego.

¿Cómo jugar y verificar los resultados?

El Super Astro Sol se realiza todos los días, en horas de la tarde, y complementa al sorteo nocturno conocido como Super Astro Luna. Los jugadores deben elegir una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y un signo zodiacal.

Si fuiste uno de los participantes del sorteo de este 9 de octubre de 2025, puedes consultar el resultado oficial en la página web www.superastro.com.co o en los puntos de chance más cercanos.