Resultado Super Astro Sol hoy 8 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

El Super Astro Sol volvió a despertar la emoción de miles de jugadores en Colombia con su sorteo de este miércoles 8 de octubre de 2025.

Como es costumbre, este juego de azar combinó suerte, intuición y astrología para premiar a quienes apostaron al número y signo correctos.

Resultado del Super Astro Sol hoy 8 de octubre de 2025

El resultado oficial del sorteo del Super Astro Sol de este miércoles fue el número X con el signo zodiacal X.

Los participantes que lograron acertar la combinación completa (las cuatro cifras y el signo) se llevan el premio mayor, mientras que quienes coincidieron parcialmente también obtienen premios secundarios.

Este sorteo, autorizado por Coljuegos, se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p.m., y se ha convertido en uno de los juegos favoritos de los colombianos por su mezcla entre azar y astrología.

¿Cómo reclamar el premio del Super Astro Sol?

Si tu número y signo resultaron ganadores, recuerda seguir estos pasos para hacer efectivo tu premio:

Conserva el tiquete original, sin tachaduras ni daños visibles.

Presenta tu documento de identidad en un punto de venta autorizado.

Reclama tu dinero en la red Su Red, Super Giros o en el operador local donde realizaste la apuesta.

Ten presente que los premios superiores están sujetos a retención de impuestos, según la legislación vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

Cada jornada del Super Astro Sol es una nueva oportunidad de ganar y poner a prueba la intuición. Si esta vez no acertaste, podrás intentarlo nuevamente en el próximo sorteo o participar en la versión nocturna, el Super Astro Luna.