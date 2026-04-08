Fecha límite para que ciudadanos puedan a aplicar a beneficios de retención de la fuente en este 2026

El año 2026 se perfila como un periodo de ajustes significativos para los contribuyentes que buscan optimizar su carga fiscal. Con un valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) fijado en $52.374, la DIAN y las empresas han comenzado a aplicar los nuevos topes que definen quiénes deben pagar retención en la fuente y cómo pueden reducir ese impacto mediante los beneficios de ley.

Aunque los contribuyentes pueden solicitar disminuciones en la base de retención en cualquier momento del año, el 15 de abril de 2026 se ha consolidado como la fecha límite estratégica para muchos trabajadores.

La razón es operativa: las áreas de nómina y talento humano requieren procesar la documentación (certificados de intereses de vivienda, pagos de medicina prepagada y declaraciones de dependientes) para que el beneficio se vea reflejado desde el primer semestre del año.

Si un trabajador entrega sus soportes después de esta fecha, el alivio tributario no se pierde, pero no será retroactivo. Es decir, la disminución empezará a aplicarse únicamente a partir del mes siguiente a la radicación, perdiendo la oportunidad de reducir la retención de los meses de enero a marzo.

Principales beneficios para reducir la base gravable

Para este 2026, los topes y deducciones se han ajustado según la inflación y el nuevo valor de la UVT. Estos son los rubros que permiten "aligerar" el descuento mensual:

Dependientes económicos: Permite una deducción del 10% de los ingresos brutos (con un tope mensual de 32 UVT, equivalentes a $1.675.968). Incluye hijos menores de 18 años, o hasta los 23 si estudian, y cónyuges o padres con dependencia económica comprobada.

Medicina Prepagada o Seguros de Salud: Los pagos realizados por el trabajador para su protección o la de su familia son deducibles hasta un máximo de 16 UVT mensuales ($837.984).

Intereses de Vivienda: El pago de intereses en créditos hipotecarios o leasing habitacional permite una deducción mensual de hasta 100 UVT ($5.237.400).

Calendario de declaración y pago

Para las empresas y agentes retenedores, el calendario de la DIAN para 2026 estipula que las declaraciones deben presentarse mensualmente según el último dígito del NIT. Por ejemplo, los vencimientos para la retención del mes de marzo ocurren entre el 13 y el 27 de abril de 2026.

La retención para trabajadores asalariados inicia cuando la base gravable mensual, tras restar los aportes obligatorios a salud y pensión, supera las 95 UVT ($4.975.530).