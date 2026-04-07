Trabajadores recibirán bono de más de 800.000 en el país: conozca los requisitos para aplicar

Las principales cajas de compensación familiar del país han confirmado la actualización del Subsidio Monetario para la vigencia 2026.

Este beneficio, que representa un alivio financiero directo para la clase trabajadora, alcanzará una cifra acumulada de $877.200 anuales por cada beneficiario a cargo.

Este incentivo económico, regulado por la ley colombiana, se distribuye en cuotas mensuales de $73.100. Aunque el monto puede presentar ligeras variaciones dependiendo de la región y la caja de compensación específica (como Compensar, Colsubsidio o Cafam), el objetivo principal permanece inalterado: brindar un soporte a los trabajadores que devengan menos de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Requisitos que deben presentar para aplicar a este subsidio

Para acceder a este recurso, los empleados deben cumplir con criterios de afiliación y carga prestacional específicos. Según las directrices actuales, el subsidio puede ser reclamado por:

Hijos menores de 18 años: Siempre que se encuentren cursando estudios formales.

Padres mayores de 60 años: Que no cuenten con una renta, salario o pensión y dependan económicamente del trabajador.

Hermanos huérfanos: Que convivan y dependan del afiliado.

Personas en condición de discapacidad: En este caso, el subsidio se otorga sin límite de edad y, en ocasiones, puede representar una cuota doble.

"El subsidio monetario no es solo un ingreso adicional, es una herramienta de equidad que permite a las familias de menores ingresos compensar las cargas que genera el sostenimiento de sus dependientes", afirmó un vocero del sector de subsidios de Compensar.

Para el año 2026, el proceso de cobro se ha digitalizado casi en su totalidad. Las entidades han habilitado billeteras móviles y tarjetas prepagadas para que los trabajadores dispongan del dinero de forma inmediata, evitando filas y trámites presenciales.

Además, se han establecido convenios con cadenas de supermercados para ofrecer descuentos adicionales al pagar con estos recursos.

¿Cómo solicitarlo?

Los trabajadores interesados deben realizar la postulación a través de las plataformas virtuales de su respectiva caja de compensación, cargando documentos como el certificado de escolaridad de los hijos y la declaración de dependencia económica de los padres. Es vital que el empleador esté al día con los aportes parafiscales para que el beneficio no sea suspendido.

Con esta medida, se espera beneficiar a más de cuatro millones de personas en todo el territorio nacional, consolidando a las cajas de compensación como un pilar esencial en la protección social de Colombia.