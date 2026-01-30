Estos son los colombianos que reciben retroactivo pensional : plazo para reclamarlo

El retroactivo pensional se mantiene como uno de los derechos más importantes, pero a la vez menos comprendidos por los nuevos jubilados. Este concepto se refiere a la acumulación de las mesadas pensionales que un ciudadano tiene derecho a cobrar desde el momento exacto en que cumplió con todos los requisitos legales (edad y semanas) y reportó su retiro laboral, hasta la fecha en que la entidad finalmente reconoce y comienza a pagar la prestación.

El proceso de reconocimiento no debería tardar más de cuatro meses; sin embargo, en la práctica, las demoras administrativas en Colpensiones o en los fondos privados suelen extenderse.

Es precisamente en ese intervalo donde nace el retroactivo: una suma de dinero que no es un bono ni un regalo, sino el pago acumulado de lo que el pensionado debió recibir mensualmente mientras esperaba su resolución.

Retroactivo Pensional 2026: ¿Quiénes lo reciben antes de que prescriba?

Según el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 100 de 1993, las mesadas pensionales tienen un término de prescripción de tres años. Esto significa que, si usted adquirió el derecho a su pensión hace varios años y no reclamó el retroactivo a tiempo, podría empezar a perder mesada tras mesada de forma irreversible.

Aquellas personas que obtuvieron su resolución de pensión entre 2023 y 2025, pero que por errores en el cálculo o falta de asesoría no recibieron el pago desde su fecha de causación.

Para este 2026, los grupos que deben estar más alerta son:

Nuevos pensionados por vejez: Quienes tras el cese de sus aportes en 2023 o 2024 aún no han verificado si su primer pago incluyó todos los meses atrasados.

Beneficiarios de pensión de sobrevivientes: Familiares de cotizantes fallecidos que, debido a trámites sucesorales o disputas legales, han visto retrasado el pago de la pensión. El retroactivo se cuenta desde el día del fallecimiento.

Pensionados por invalidez: Personas cuya fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral es lejana y cuya mesada solo fue reconocida recientemente.

Si un pensionado tiene derecho a un retroactivo desde enero de 2023 y llega a enero de 2026 sin haber interrumpido la prescripción mediante una reclamación formal, las mesadas de los primeros meses de 2023 podrían considerarse prescritas legalmente.

La interrupción de este plazo se logra mediante la radicación de una solicitud formal de reliquidación o pago de retroactivo ante la administradora de pensiones. Una vez radicado, el término de tres años se detiene, protegiendo el capital acumulado del trabajador.