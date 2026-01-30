CANAL RCN
Colombia

Esta fue la última foto que se tomó en el avión de Satena antes del trágico accidente

La imagen fue capturada por una de las 13 pasajeras que abordaron la aeronave.

Foto: Satena.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
07:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 28 de enero de 2026, a las 11:54 de la mañana, un avión que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña perdió el contacto con la torre de control.

Por lo tanto, las autoridades activaron las alertas correspondientes, iniciaron la búsqueda y, desafortunadamente, unas horas después, se confirmó que la aeronave se estrelló en la vereda Curasica, en el municipio de la Playa de Belén.

¿Alteración de la escena en la tragedia aérea de Satena?: Ministra de Transporte se pronunció
RELACIONADO

¿Alteración de la escena en la tragedia aérea de Satena?: Ministra de Transporte se pronunció

En ese trágico accidente, fallecieron los 13 pasajeros y los dos tripulantes que iban a bordo.

El despegue se realizó sobre las 11:42 de la mañana y, junto antes de que el vuelo iniciara, Gineth Rincón, una de las pasajeras, tomó la última foto. ¿Qué se alcanzó a percibir?

Esta fue la última foto que se tomó desde el avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña

Gineth Rincón era una mujer que ejercía en Cúcuta como cosmetóloga y tenía la intención de viajar a Ocaña, el municipio de Norte de Santander en el que nació.

Apenas ella abordó el avión y se sentó en su silla, sacó su celular y se tomó una selfie. En esa imagen se le pudo ver sonriente y también se percibió que detrás de ella había aproximadamente ocho asientos y que los demás pasajeros se seguían acomodando.

Sin embargo, desafortunadamente, unos minutos más tarde ocurrió la tragedia aérea que tiene de luto a Norte de Santander y Colombia.

Estos eran los pasajeros y tripulantes que iban en el avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña

Satena, en un comunicado del 28 de enero, confirmó que las 15 personas que iban en el avión que se accidentó eran:

VIDEO | Lo que hallaron en el punto exacto del trágico accidente de Satena: testigos hablan
RELACIONADO

VIDEO | Lo que hallaron en el punto exacto del trágico accidente de Satena: testigos hablan

  • María Álvarez Barbosa.
  • Carlos Salcedo.
  • Rolando Peñaloza Gualdrón.
  • María Díaz Rodríguez.
  • Maira Avendaño Rincón.
  • Anayisel Quintero.
  • Karen Parales Vera.
  • Anirley Julio Osorio.
  • Gineth Rincón.
  • Diogénes Quintero Amaya.
  • Natalia Acosta Salcedo.
  • Maira Sánchez Criado.
  • Juan Pacheco Mejía.
  • Miguel Vanegas (capitán del avión).
  • José de la Vega (capitán del avión).
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Epa Colombia

Director del Inpec dio detalles sobre si se incautó otro celular a 'Epa Colombia'

Ministerio de Justicia

Logro para las mujeres buscadoras: Gobierno expidió al fin el decreto para reglamentar ley que las protege

Yeison Jiménez

Cierres viales en Bogotá por concierto homenaje a Yeison Jiménez: Transmilenio será clave

Otras Noticias

Educación

Anuncian fecha de pago de sueldos para profesores en Bogotá: Esto se sabe

Más de 29 mil docentes recibirán su nómina en este mes de enero.

Champions League

Imperdibles: así quedaron los cruces de playoffs de la Champions League

Este viernes fue el sorteo de los playoffs de la Champions League y así quedaron los cruces.

Medicamentos

¿Ahora sí llegarán los medicamentos? Supersalud anuncia plan de choque tras reconocer fallas en la entrega

Yeison Jiménez

OFICIAL: este es el segundo artista internacional confirmado para el concierto homenaje a Yeison Jiménez

Estados Unidos

Estados Unidos podría enfrentarse a un nuevo cierre de Gobierno: el segundo en menos de cuatro meses