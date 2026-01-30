Esta fue la última foto que se tomó en el avión de Satena antes del trágico accidente

El pasado 28 de enero de 2026, a las 11:54 de la mañana, un avión que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña perdió el contacto con la torre de control.

Por lo tanto, las autoridades activaron las alertas correspondientes, iniciaron la búsqueda y, desafortunadamente, unas horas después, se confirmó que la aeronave se estrelló en la vereda Curasica, en el municipio de la Playa de Belén.

En ese trágico accidente, fallecieron los 13 pasajeros y los dos tripulantes que iban a bordo.

El despegue se realizó sobre las 11:42 de la mañana y, junto antes de que el vuelo iniciara, Gineth Rincón, una de las pasajeras, tomó la última foto. ¿Qué se alcanzó a percibir?

Esta fue la última foto que se tomó desde el avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña

Gineth Rincón era una mujer que ejercía en Cúcuta como cosmetóloga y tenía la intención de viajar a Ocaña, el municipio de Norte de Santander en el que nació.

Apenas ella abordó el avión y se sentó en su silla, sacó su celular y se tomó una selfie. En esa imagen se le pudo ver sonriente y también se percibió que detrás de ella había aproximadamente ocho asientos y que los demás pasajeros se seguían acomodando.

Sin embargo, desafortunadamente, unos minutos más tarde ocurrió la tragedia aérea que tiene de luto a Norte de Santander y Colombia.

Estos eran los pasajeros y tripulantes que iban en el avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña

Satena, en un comunicado del 28 de enero, confirmó que las 15 personas que iban en el avión que se accidentó eran: