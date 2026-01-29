Colpensiones da a conocer cuánto aumentará la Mesada 13 y 14 de miles de jubilados en el país

Colpensiones ha confirmado oficialmente los porcentajes de incremento que se aplicarán a las mesadas pensionales durante el año 2026. Según la entidad, los ajustes no solo impactarán los pagos mensuales ordinarios, sino que también se extenderán a las prestaciones adicionales conocidas como Mesada 13 (pago de diciembre) y Mesada 14 (pago de junio), siguiendo las directrices legales vigentes.

El reajuste para este año presenta una duplicidad marcada por el reciente incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) y el comportamiento de la inflación acumulada en 2025.

Para 2026, el incremento de las mesadas se divide en dos grandes grupos, dependiendo del monto que reciba cada beneficiario.

Colpensiones da a conocer cuánto aumentará la Mesada 13 y 14

Los jubilados que reciben un salario mínimo son los mayores beneficiados en materia porcentual. Tras el decreto gubernamental, el salario mínimo para 2026 se fijó en $1.750.905, lo que representa un aumento del 23% respecto al año anterior. Aproximadamente el 60,8% de los pensionados de Colpensiones se encuentran en este rango.

Para quienes devengan más de un mínimo, el ajuste se realiza con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior. Dado que el DANE certificó una inflación del 5,1% para el cierre de 2025, este será el porcentaje de incremento aplicado para este grupo.

Impacto en la Mesada 13 y la Mesada 14

Colpensiones aclaró que las reglas de reajuste son transversales. Esto significa que tanto la Mesada 13 como la Mesada 14 (esta última aplicada solo a quienes tienen el derecho adquirido por ley antes de los cambios normativos de 2005 y 2011) verán reflejados los mismos incrementos.

Si un ciudadano tiene derecho a la Mesada 14 y devenga el mínimo, recibirá en junio de 2026 un pago total de $1.750.905. Si, por el contrario, su pensión es de $3.000.000, su Mesada 14 pasará a ser de $3.153.000 tras el ajuste del 5,1%.