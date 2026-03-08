Retroactivo pensional en 2026: así puede consultar con su cédula si tiene algún pago atrasado

El retroactivo pensional es el pago de las mesadas que un ciudadano dejó de percibir desde el momento en que cumplió con todos los requisitos de ley para pensionarse hasta el día en que efectivamente se le realizó el primer pago de su mesada.

Este derecho nace porque el proceso de reconocimiento de una pensión (ya sea por vejez, invalidez o sobrevivencia) no es instantáneo. Entre la radicación de los documentos y la resolución final, pueden pasar meses. Durante ese "hueco" temporal, el pensionado tiene derecho a que se le reconozcan esos pagos atrasados.

Para que el retroactivo sea exigible en este 2026, se deben cumplir tres hitos fundamentales:

Edad cumplida: 57 años para mujeres y 62 años para hombres.

Semanas cotizadas: Cabe recordar que para 2026 ha iniciado la reducción gradual de semanas para mujeres (quedando en 1.250 semanas este año).

Retiro del sistema: El retroactivo solo empieza a contarse desde el día siguiente a la última cotización realizada. Si usted sigue trabajando y cotizando después de cumplir la edad y semanas, el retroactivo no se genera sino hasta que se reporte la novedad de retiro.

Retroactivo pensional en 2026: así puede consultar con su cédula

Con la digitalización de los fondos de pensiones en 2026, verificar si tiene saldos pendientes es más sencillo. Tanto en el régimen público (Colpensiones) como en los fondos privados, existen canales habilitados para realizar esta consulta únicamente con su número de identificación.

En Colpensiones, el usuario debe dirigirse a la "Sede Electrónica" en su portal oficial. Con su usuario y contraseña, puede descargar la Resolución de Reconocimiento. Allí debe comparar la "fecha de causación" (cuando cumplió requisitos) con la "fecha de ingreso a nómina".

En los fondos privados se hace a través de las aplicaciones móviles de fondos como Porvenir, Protección, Skandia o Colfondos, puede solicitar un extracto detallado de sus pagos mensuales.

Para pensionados de entidades públicas liquidadas, la página de la UGPP cuenta con una herramienta de "Consulte con su cédula" donde se notifican actos administrativos y pagos de costas o retroactivos.

Si al consultar confirma que tiene meses sin cobrar, debe radicar una Solicitud de Pago de Retroactivo. Por lo general, requiere adjuntar la copia de su cédula al 150%, la resolución de la pensión y una certificación bancaria.

Las entidades tienen un plazo de 15 a 30 días hábiles para dar respuesta y proceder con el depósito en su cuenta de ahorros.