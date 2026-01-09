SAE anuncia nuevas subastas de casas y apartamentos en septiembre de 2026: fechas y precios

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene listas nuevas jornadas de subastas de inmuebles para septiembre de 2026.

A través de Activos por Colombia, su plataforma inmobiliaria, los interesados podrán encontrar casas, apartamentos, locales, oficinas, lotes y otras propiedades ubicadas en diferentes ciudades del país.

Durante septiembre están programadas cuatro jornadas y la primera se realizará este miércoles 2. Los interesados deben tener en cuenta que cada inmueble cuenta con características, precio base y condiciones particulares para participar en el proceso.

Subastas de la SAE en septiembre de 2026: estas son las fechas

De acuerdo con la información publicada en Activos por Colombia, el primer proceso corresponde al Cronograma 150, programado para el 2 de septiembre a las 10:00 a.m. y compuesto por 23 inmuebles.

Las siguientes jornadas quedaron establecidas así:

10 de septiembre, 10:00 a. m.: Cronograma 151, con 11 inmuebles.

17 de septiembre, 10:00 a. m.: Cronograma 152, con 15 propiedades.

23 de septiembre, 10:00 a. m.: Cronograma 153, con 21 inmuebles.

En total, los cuatro cronogramas reúnen 70 propiedades, aunque la disponibilidad puede cambiar durante el desarrollo de los procesos.

Casas y apartamentos de la SAE: ¿cuáles son los precios?

Entre las propiedades del Cronograma 150 aparece una casa en Bogotá, con 316 metros cuadrados construidos y un lote de 235 metros cuadrados. Su precio base es de $962.483.000.

También figura un apartamento en Medellín de 241 metros cuadrados, cuyo precio base se ubica en $434.933.000.

Otra de las alternativas es una casa en Medellín, con 235 metros cuadrados construidos sobre un lote de 181 metros cuadrados, que parte de $975.081.309.

Dentro de las propiedades de mayor valor aparece un apartamento con garajes en Medellín, con un precio base de $3.024.680.660.

La oferta no se limita a vivienda. Los cronogramas también contemplan locales comerciales, oficinas, lotes, edificaciones y terrenos con construcciones.

Quienes estén interesados deberán consultar previamente la información particular de cada inmueble en Activos por Colombia, especialmente los requisitos, precio base y condiciones establecidas para presentar una oferta.