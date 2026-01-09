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Famosa cantante sufrió aparatoso corte en uno de sus pies a días de terminar su gira mundial

El comunicado informó que la mujer habría sufrido un corte profundo por lo que tendrá inconvenientes para realizar su próximo concierto.

Foto: Diseñada con Magnific.
Foto: Diseñada con Magnific.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
07:08 a. m.
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Un nuevo accidente ha sacudido al mundo del espectáculo, pues en horas recientes se dio a conocer que la cantante Ariana Grande sufrió un importante corte que habría comprometido uno de sus pies.

Pese a que no se dieron a conocer mayores detalles sobre las causas que originaron el hecho, el comunicado informó que sus próximas presentaciones se podrían ver comprometidas al encontrarse a punto de finalizar su gira internacional.

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¿Qué le pasó a Ariana Grande?

Según el más reciente comunicado compartido, por medio de sus redes sociales oficiales, la artista informó sobre la situación que se encuentra enfrentando al tener un “corte profundo” en uno de sus pies.

Por esto, exaltó que durante sus últimos shows, en Londres, no podrá hacer uso de sus emblemáticos tacones y que, incluso, tendrá dificultades para apoyar su extremidad afectada.

Aunque la mujer no reveló detalles específicos del posible accidente que habría sufrido, esta reiteró que actualmente su pie se encuentra vendado. También, descartó que su lesión se trate de un esguince o un problema muscular.

Ante la preocupación de sus fanáticos, Grande hizo un llamado a la calma al catalogar lo sucedido como una “lesión menor”.

La intérprete de ‘7 rings’ también mencionó que “no puede esperar” para llevar a cabo sus próximas presentaciones. En medio de su comunicado, bromeó sobre la altura que tendrá en el escenario al no poder hacer uso de sus tacones en sus próximos conciertos.

Por supuesto, las reacciones entre sus fanáticos no se han hecho esperar ya que varios de sus seguidores expresaron su preocupación por la recuperación de la cantante y su condición física ante el exigente performance que ha ejecutado durante toda su gira ‘Eternal Sunshine Tour’.

“Así que cuando me vean esta noche sin mis tacones característicos, o incluso teniendo un poco de dificultad para apoyar el pie, ¡esa es la razón!. Pero por favor, no se preocupen. ¡Que siga el espectáculo y me estoy recuperando!. No puedo esperar para actuar para ustedes esta noche y mañana (aunque sea unos centímetros más baja de lo habitual)”, aseguró la mujer.

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Por otro lado, la mujer ha preocupado a sus seguidores al anunciar una reducción en sus apariciones públicas al terminar la actual gira musical que se encuentra realizando.

Pese a que no reveló las causas específicas de su decisión, cientos de internautas han relacionado la nueva determinación con la condición física actual que posee al presentar una extrema delgadez que ya es blanco de comentarios.

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