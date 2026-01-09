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Confirman quiénes deben declarar renta en septiembre de 2026, según la cédula: vea el listado

La declaración de renta 2026 continúa en septiembre. Revise las fechas de la Dian y los números de cédula que deben cumplir con esta obligación.

Confirman quiénes deben declarar renta en septiembre de 2026, según la cédula: vea el listado
Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
06:42 a. m.
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La temporada para presentar la declaración de renta en Colombia continúa avanzando y septiembre será un mes clave para miles de personas naturales.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) definió las fechas de vencimiento de acuerdo con los últimos dígitos de la cédula o del Número de Identificación Tributaria (NIT).

El calendario correspondiente al año gravable 2025 comenzó el 12 de agosto y se extenderá hasta el 26 de octubre de 2026. Por eso, es importante revisar la fecha correspondiente y evitar dejar el trámite para último momento.

¿Quiénes deben declarar renta en septiembre de 2026 según la cédula?

Durante septiembre deberán cumplir con esta obligación quienes tengan los dos últimos dígitos de su cédula o NIT entre 27 y 66. El calendario establecido es el siguiente:

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1 de septiembre: 27 y 28.
2 de septiembre: 29 y 30.
3 de septiembre: 31 y 32.
4 de septiembre: 33 y 34.
7 de septiembre: 35 y 36.
8 de septiembre: 37 y 38.
9 de septiembre: 39 y 40.
10 de septiembre: 41 y 42.
11 de septiembre: 43 y 44.
14 de septiembre: 45 y 46.
15 de septiembre: 47 y 48.
16 de septiembre: 49 y 50.
17 de septiembre: 51 y 52.
18 de septiembre: 53 y 54.
21 de septiembre: 55 y 56.
22 de septiembre: 57 y 58.
23 de septiembre: 59 y 60.
24 de septiembre: 61 y 62.
25 de septiembre: 63 y 64.
28 de septiembre: 65 y 66.

Los contribuyentes con terminaciones entre 67 y 00 tendrán sus respectivos vencimientos durante octubre.

¿Qué pasa si presenta la declaración de renta fuera de la fecha?

Dejar pasar el plazo puede representar un golpe para el bolsillo. Cuando existe impuesto a cargo, la sanción por extemporaneidad corresponde al 5% del impuesto por cada mes o fracción de mes de retraso, sin superar el 100%. También pueden generarse intereses.

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Para 2026, la UVT está fijada en $52.374, por lo que la sanción mínima general de 10 UVT corresponde a $523.740.

Además, el calendario contempla condiciones particulares para algunos contribuyentes afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, quienes pueden tener plazos diferentes. Por esta razón, antes de presentar la declaración es recomendable verificar directamente el vencimiento aplicable en los canales oficiales de la Dian.

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